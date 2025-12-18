Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Proponen adjudicar la renovación de Pazo Torrado con una rebaja de 92.000 euros

Dos empresas mostraron interés en realizar el proyecto

A. Louro
18/12/2025 06:07
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Mesa de Contratación del Concello de Cambados se reunía el pasado martes para uno de los últimos pasos administrativos y burocráticos previos a la reforma y puesta en valor del Pazo Torrado. Así, el órgano propuso para su adjudicación a la empresa Construcciones Abal SA, al obtener la mejor puntuación entre las dos firmas que formularon ofertas. En su caso, propuso una cuantía de 699.623 euros, lo que supone una rebaja con respecto al presupuesto base de licitación de 92.623 euros. Además, su propuesta incluye también una ampliación del plazo de garantía y mejoras en los equipos de vídeo proyección, altavoces exteriores y una red interior de telecomunicaciones, entre otras cuestiones, obteniendo así la máxima puntuación posible.

La obra —financiada con el Plan Extra y el +Provincia de la Diputación— contempla una renovación de la carpintería y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica (que supondrá minimizar el consumo de energía, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad), la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como museo y una renovación completa de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado.

Cabe recordar que la reforma suspende también la actividad cultural en el interior del pazo, que prevé recuperar la normalidad de cara a la próxima primavera, al tener un plazo de ejecución de seis meses.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Marcos Remeseiro controla el balón ante el Noia en A Lomba

Marcos Remeseiro: “El Boiro es uno de los equipos más difíciles de la categoría”
Carlos Paz
Fran Blanco en la banda de A Senra durante el encuentro ante el San Martín

Fran Blanco: “Me siento muy orgulloso de esta plantilla y es un privilegio estar en el día a día”
Carlos Paz
pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción
Descarga del bivalvo en Tragove

Debacle en el inicio de la campaña: “Hai que asumir que non imos ter vieira este ano”
A. Louro