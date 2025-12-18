Proponen adjudicar la renovación de Pazo Torrado con una rebaja de 92.000 euros

La Mesa de Contratación del Concello de Cambados se reunía el pasado martes para uno de los últimos pasos administrativos y burocráticos previos a la reforma y puesta en valor del Pazo Torrado. Así, el órgano propuso para su adjudicación a la empresa Construcciones Abal SA, al obtener la mejor puntuación entre las dos firmas que formularon ofertas. En su caso, propuso una cuantía de 699.623 euros, lo que supone una rebaja con respecto al presupuesto base de licitación de 92.623 euros. Además, su propuesta incluye también una ampliación del plazo de garantía y mejoras en los equipos de vídeo proyección, altavoces exteriores y una red interior de telecomunicaciones, entre otras cuestiones, obteniendo así la máxima puntuación posible.

La obra —financiada con el Plan Extra y el +Provincia de la Diputación— contempla una renovación de la carpintería y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica (que supondrá minimizar el consumo de energía, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad), la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como museo y una renovación completa de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado.

Cabe recordar que la reforma suspende también la actividad cultural en el interior del pazo, que prevé recuperar la normalidad de cara a la próxima primavera, al tener un plazo de ejecución de seis meses.