Debacle en el inicio de la campaña: “Hai que asumir que non imos ter vieira este ano”

Descarga del bivalvo en Tragove Gonzalo Salgado

Las previsiones de la flota cambadesa ya eran pesimistas, pero todavía se albergaba la esperanza de que se mantuviese el nivel de capturas de vieira que en el final de la pasada campaña, pese a que ya eran bajas. Sin embargo, las —apenas— cuatro embarcaciones que decidieron ayer faenar en la zona de O Galiñeiro se encontraron con la realidad: no hay recurso en los bancos marisqueros. Ninguna de ellas consiguió llegar a un tope que ya de por sí era bajo —40 kilos por persona y embarcación— y, en total, apenas se descargaron en la lonja de Tragove unos 140 kilos del bivalvo, que confirma que las comidas navideñas estarán huérfanas de vieira de la Ría de Arousa.

Los estudios del CIMA estiman que solo hay unas 20 toneladas de vieira de talla comercial en la Ría de Arousa Más información

Un mazazo, reconocía el patrón mayor de Cambados, Alejandro López, que hace muy complicado que la campaña se pueda extender a la próxima semana, como era su objetivo inicial: “Se non hai un cambio pecharase este venres”. “Hai que asumir que este ano, practicamente, non imos ter vieira”, señalaba. Una temporada de extracción tradicionalmente fundamental para la flota cambadesa, pero que ya hace años que ha ido a menos. Sin embargo, para este ejercicio resultaba también muy atractiva para “repartir un pouco a flota” y disminuir la cantidad de volandeira para poder “aguantar un pouco os prezos”.

Sin embargo, la escasez del marisco aboca a una situación compleja al Pósito y también a su empresa, Porto de Cambados, que esperaba “poder xuntar algo de vieira durante esta campaña para seguir atendendo os pedidos, pero vexo a cousa complicada”, indicaba el patrón, pese a que la empresa “seguirá comercializando o que xa tiñamos en stock” y se abre a comprar vieiras de otros puertos, como Bueu o Cangas, de haber producto.

Tamaño inferior al comercial

En cuanto a la experiencia de las embarcaciones de ayer, muchas llegaban al propio puerto desechando volver hoy. Lo cierto es que, señalaba Pérez, “en todos os lances encontrouse algo de vieira, pero de tamaño inferior ao comercial”, fijado en los 11,5 centímetros.

“Quitando unha embarcación que chegou ata os setenta quilos, o resto non superaron os trinta”, lamentó el patrón, que reconoció que fue una “xornada mala”. Algo previsible, ya que en el inicio de campaña “os mariñeiros van probando as zonas vendo as que son máis produtivas”, pero lo cierto es que ninguna arrojó buenos resultados. “Cando pasa o día buscando vieiras e non encontras nada non é boa sinal”.

La esperanza está en que la situación se revierta en las próximas dos jornadas y que pueda permitir extender la autorización de la extracción al próximo año. Pero lo cierto es que el ánimo es pesimista. De hecho, para hoy está previsto la llegada de un temporal de viento que, unido a las escasas capturas de ayer, “non anima nada a sair ás embarcacións”.

Por ello, no se espera que hoy cambie la situación. Más expectativas hay para el viernes, cuando se espera que “haxa algunha máis”. En cualquier caso, el balance generalizado es de desánimo e incluso Pérez ya piensa en no forzar el recurso y dejarlo descansar para el próximo año. Para ello, explica, es crucial el estudio de población de vieira del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) para ver la evolución de la especie en los meses de invierno y de cara a la próxima primavera para conocer el número de bivalvos que resisten las condiciones de la Ría y si existe mortandad y, de darse, por qué razones. Cuestiones ya sobre la mesa para asegurar la sostenibilidad de esta especie, de la que Cambados ha sido históricamente un referente de su producción y comercialización en las rías gallegas.