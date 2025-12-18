Absueltos dos cambadeses acusados de pertenecer a una banda que introducía cocaína por el puerto de Marín

Cocaína incautada durante una operación contra el narcotráfico reciente Cedida

La Audiencia Nacional ha absuelto a dos cambadeses acusados de, supuestamente, pertenecer a una organización criminal que conformaban quince individuos que, presuntamente, introducía cocaína desde Sudamérica a través del puerto de Marín. Los hechos se remontan a marzo de 2014, en la llamada operación ‘Alimoche’, cuando los acusados se habrían dado cita en el municipio para descargar un envío de 60 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con fruta enlatada que había sido intervenida previamente en el puerto de Callao, en Perú.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que los hechos narrados “no son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia”. En este sentido, fallaron que no ha quedado “debidamente acreditado” que existiese un acuerdo previo al envío de este cargamento entre la supuesta organización colombiana y el supuesto cabecilla de la banda española, un empresario de Ourense.

Asimismo, entendieron que se produjo “una cierta descoordinación, tanto a nivel interno como internacional”. En este sentido, la policía peruana habría intervenido previamente a su envío el cargamento y lo habría sustituido por otro inocuo para realizar una entrega vigilada. Sin embargo, justo antes de la operación, la Fiscalía de este país habría decidido cancelarla debido a que esa organización estaba preparando un segundo envío de 300 kilos de droga al mismo destino. Así pues, no se realizó custodia del cargamento “falso” que finalmente llegó al puerto de Marín y que decomisó posteriormente la policía. Sin embargo, las autoridades judiciales y policiales peruanas no remitieron más documentación al respecto, lo que no permitió a la Audiencia Nacional conocer en qué circunstancias se llevó a cabo el envío o la conexión previa entre la organización colombiana y los acusados.

Así, pese a que se entiende probado que los acusados se reunieron en numerosas ocasiones en los días previos a la llegada del contenedor para realizar la descarga y conversaciones teléfonicas entre el supuesto cabecilla y dos individuos suda­mericanos en las que aluden a una mercancía perdida, los magistrados inciden en que no existen conversaciones telefónicas ni mensajería entre los acusados relacionada con el envío del contenedor, sino que siempre son posteriores a su envío y “en ningún caso acreditan la participación de estos acusados en un pacto anterior para introducir sustancias estupefacientes en España vía marítima.