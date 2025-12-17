Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Los estudios del CIMA estiman que solo hay unas 20 toneladas de vieira de talla comercial en la Ría de Arousa

La atípica campaña empieza hoy y la flota la afronta confiada de que se pueda extender a la próxima semana

A. Louro
17/12/2025 00:20
Descarga de vieira en la lonja de Tragove
Mónica Ferreirós
Las flotas de Cambados y Rianxo iniciarán hoy una atípica campaña de la vieira, marcada por la escasez del recurso, que se limitará a la zona IV y durante solo tres días. Así lo decidió la Consellería do Mar tras reunirse con el sector en base a los estudios del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), que valoran que apenas hay sobre 20 toneladas del bivalvo de talla comercial en los bancos marisqueros de la Ría de Arousa, por lo que es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad de la especie. El patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez, se muestra, sin embargo, confiado en que estas tres primeras jornadas de extracción se puedan extender a la próxima semana, siempre que los datos recogidos sean positivos, para, al menos, llegar hasta las diez toneladas —cabe señalar que ahora se marca el máximo en 7,5—.

En este sentido, Pérez explica que se trata de “unha primeira toma de contacto”, que servirá para corroborar los análisis realizados por el CIMA sobre la cantidad del recurso, especialmente en la zona IV, donde se encuentra O Galiñeiro y donde el patrón mayor confía en que haya más cantidad de la prevista. Así, explica que los muestreos se recogieron en la zona de Tragove, y que en algunas más alejadas, “como entre as bateas sempre garda moita vieira”.

Así, la flota se mantiene expectante a cómo responderá el recurso en estas tres jornadas y si, de alcanzar los topes las embarcaciones, se permitirá poder volver a faenar el próximo lunes. “A intención en todo caso e non chegar ás 20 toneladas”, explica el patrón mayor, que asegura ser “consciente do estado dos bancos” y que, pese a que O Galiñeiro “é o que está mellor” no es necesario forzar el recurso. Todo dependerá, en cualquier caso, de que Mar autorice continuar, ya que por el momento limita la campaña hasta el viernes.

Hándicap de la volandeira

Pese a que las previsiones de cantidad no son muchas y que existe el “hándicap da volandeira” —las embarcaciones siguen consiguiendo el tope jornada tras jornada—, Pérez espera que las embarcaciones se interesen por la campaña de la vieira, especialmente porque pese a que las capturas siguen siendo altas, los precios de la volandeira han bajado, especialmente al final de semana al cerrar las fábricas.

"Unha pequena alegría"

Pese a las limitaciones, el patrón reconoce que la apertura de la extracción supone “unha pequena alegría” para la flota y también para la empresa de la Cofradía, Porto de Cambados, que ante la situación aborda la campaña con la mitad de personal que en años anteriores y que tendrá que comprar vieira de otras zonas, como Bueu, Cangas o el área de Vigo.

