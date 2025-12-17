Mi cuenta

Cambados

Las inspecciones a terrazas en Cambados acumulan ya cuatro propuestas de sanción

La medida fue puesta en marcha en el pasado mes de junio para evitar la ocupación excesiva de espacio público

A. Louro
17/12/2025 06:10
Locales de hostelería en la Praza de Rodas, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado
El pasado mes de junio, el Concello de Cambados ponía en marcha una serie de inspecciones para dar cumplimiento a la ordenanza reguladora de terrazas para resolver el problema existente en algunas zonas del municipio por la colocación masiva de mesas y sillas de locales de hostelería  y que ya está dando sus frutos. Según explica el alcalde de Cambados, Samuel Lago, la Policía Local ya ha propuesto para sanción a cuatro establecimientos. El proceso sancionador todavía no está rematado, pero los iniciados se deben a exceso de ocupación, poner música con altavoces y por perforar el pavimento para anclajes.

Cambados retomará en septiembre las inspecciones a las terrazas

Esta medida surgió tras las quejas que parte del vecindario trasladó al Concello ante el uso del espacio público por varios locales, especialmente en las zonas de mayor proporción de locales, por exceso de ocupación de la vía. Una circunstancia ya aminorada tras la puesta en marcha de estas inspecciones, llevadas a cabo por la Policía Local y el departamento de Urbanismo.

Cabe señalar que antes del inicio de las comprobaciones, el Concello lanzó una advertencia a los propietarios a través de un bando de Alcaldía en el que recordó la normativa. Entre los puntos clave destaca el número de mesas instaladas o el perímetro autorizado, retirar las terrazas al concluir la jornada (solo pudiendo quedar montadas fuera del horario del 1 de julio al 31 de agosto), limpiar todo el espacio autorizado y los dos metros de alrededor cada noche, la prohibición de instalarse barras ni mostradores fuera del local, la colocación de la licencia en un lugar visible y la prohibición de sistemas de sonido, como equipos de música.

