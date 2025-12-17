Mi cuenta

Cambados homenajea a las cantareiras con un gran mural de Leandro Lamas y el alumnado por el 25-N

El Auditorio da Xuventude luce ya la obra en su vestíbulo

A. Louro
17/12/2025 18:02
Mural 25N Cambados
La concejala de Igualdad, Mar Pérez, junto al pintor
Cedida
El Auditorio da Xuventude luce ya el gran mural diseñado por el pintor Leandro Lamas en el marco del programa de 25-N diseñado por la Concejalía de Igualdad, dirigida por la nacionalista Mar Pérez. Alumnado de la Escola de Música y del Conservatorio cambadés participó el pasado martes en la pintura de esta obra, que pone el foco en la “muller, na música e nas cantareiras”, a las que este año se dedico el Día das Letras Galegas y que forman parte de la tradición oral gallega.

Se trata así de un mural de grandes proporciones (2,40 metros de alto y 4,80 metros de ancho) en el que se utilizaron “unha gama de cores en tonos ocres que veñen condicionadas polas cores das caras e das pandeiretas”, según explicó el pintor.

Desde el gobierno local señalaron también la colaboración del alumnado “totalmente motivado, involucrado e ben orgulloso da sús pequena aportación a esta obra”, así como de las familias que visitaron el mural “de bo grado e con grande admiración” a lo largo de la tarde.

Asimismo, desde Igualdad señalaron que su ubicación, fue elegida para que “o alumnado, procedente dos distintos centros, que acude a diario a esta escola, fora partícipe desta marabillosa obra”.

