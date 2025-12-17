Adelantan al viernes la Festa da Mocidade en Alfredo Brañas ante la previsión de lluvias

La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal Mónica Ferreirós

La Concejalía de Juventud, dirigida por Noelia Gómez, anunció que la primera edición de la Festa da Mocidade, prevista inicialmente para este sábado en la Praza de Alfredo Brañas, se adelantará a la jornada del viernes ante la previsión de lluvia. Así pues, la cita se celebrará a partir de las nueve de la noche y contará con actuación de DJ Mavdba y animación.

Película ‘San Simón’

Se mantiene, sin embargo, la cita del sábado en el Auditorio da Xuventude, donde se proyectará la película ‘San Simón’, que aborda la represión en el campo de concentración por el que pasaron numerosos arousanos, y que contará con un posterior coloquio con su director, Miguel Ángel Delgado, y uno de los protagonistas, Flako Estévez, afincado en Cambados.

La cita se enmarca en la programación de actividades para Navidad y la entrada es gratuita hasta completar aforo. La película surge tras más de cuatro años de investigación sobre la historia que rodea a este campo de concentración, el guión del film recoge el destino de los represaliados, entre los que hubo varios vecinos de las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y O Barbanza.