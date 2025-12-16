Mi cuenta

Un banco deberá devolver 1.500 euros a un cliente por una cláusula de gastos hipotecarios declarada nula

La entidad defendía que la reclamación había prescrito al ser pública la abusividad de este punto del contrato a través de programas televisivos 

A. Louro
16/12/2025 20:09
Juzgados Cambados
Los juzgados de Cambados tramitaron la causa
Gonzalo Salgado
El Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 4, estimó la demanda presentada por un cliente de una entidad bancaria y declaró la nulidad, por abusiva, de la cláusula referida a los gastos en una escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada entre las partes. Según este fallo, la entidad bancaria demandada deberá abonar al afectado 1.532 euros, correspondientes al 50% de gastos de notaría y 100% de los gastos de registro, gestoría y tasación, así como los correspondientes intereses legales devengados desde el momento en que se efectuó su pago.

Así pues, la entidad bancaria, según la resolución, alegaba en el juicio que la acción de reclamación ya había prescrito y esgrime que la abusividad de la cláusula de gastos “ocupó secciones en magacines televisivos, se explicó en telediarios, llenó páginas de periódicos y fue objeto de una extraordinaria repercusión social y mediática tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015”.

La jueza, sin embargo, indica en la sentencia que “el hecho de que los programas y medios precisados puedan ser los grandes favoritos de muchos espectadores de toda España no implica que en este caso concreto el demandante los viese, o que fuesen de sus favoritos y, por ende, tuviese un conocimiento de lo allí publicado”. Así, recalca que “el hecho de que el papel de los medios de comunicación sea fundamental en la sociedad para informar, entretener y formar opinión, no puede amparar a la entidad bancaria para que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudiese conocer en una fecha anterior que esa estipulación era abusiva”.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

