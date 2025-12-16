Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Rías Baixas promueve una nueva edición del curso de inglés del vino para bodegas de la DO

A. Louro
16/12/2025 20:24
Participantes en el curso formativo
Participantes en el curso formativo
Cedida
Una docena de profesionales de la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas participan en una nueva edición del curso de inglés para bodegas organizado por el Consello Regulador. Dicha actividad, que se desarrolla en el Pazo de Mugartegui, se prolongará hasta hoy. Una formación que imparte el profesor de idiomas especializado en el sector del vino Andrew Black, que aportará nuevas destrezas en lengua inglesa a los alumnos, pertenecientes a distintos departamentos de atención al cliente, relaciones públicas, gerencia y comercial de las bodegas inscritas y que ya cuenten con un nivel medio de inglés.

La primera jornada del lunes se dedicó al marketing, concretamente a “Cómo presentar los vinos de la DO Rías Baixas”, con frases y vocabulario esenciales para bodegas familiares, grandes y cooperativas. También se practicó cómo describir la filosofía de los propietarios, así como las características de sus variedades autóctonas, en especial la albariño, con frases para llamar la atención al cliente o distribuidor.

Ayer, segundo día, se centró en la bodega y en La elaboración del vino. De este modo, aprendieron a explicar de manera sencilla cómo se elabora el vino en la bodega y expresar su opinión sobre los vinos de crianza, así como a hablar de las tendencias futuras como los vinos tintos, espumosos de calidad y premium. Finalmente se describió de forma comercial la gama de vinos de la bodega.

Hoy  miércoles, último día, será una Sesión práctica a través de una cata de vinos extranjeros y de Rías Baixas. El objetivo de la misma es expresar en inglés las cualidades de cada vino.

Esta nueva edición del curso es una oportunidad para que el alumnado repase, practique y se pongan al día. Teniendo en cuenta el importante mercado de exportación de los vinos hablar inglés con fluidez es una herramienta necesaria a la hora de recibir visitas de profesionales.

