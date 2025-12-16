Premian á cambadesa Sofía Muñiz no certame autonómico ‘Lingua de Namorar’
A cambadesa Sofía Muñiz resultou entre as premiadas na déximo cuarta edición do certame ‘Lingua de Namorar’, organizada pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. A escritora —mestra de profesión— foi distinguida coa terceira posición na categoría de 20 a 35 anos co escrito ‘Estado de transición’. Nesta mesma modalidade foi tamén recoñecido outro arousano, o pobrense Pablo Pardavila, que alzouse co segundo premio por ‘Non hai máis pan na mesa’.
Este certame, organizado polas secretarías de Lingua e Xuventude do goberno autonómico, nacen co obxectivo de promover o uso do galego entre as persoas mozas, ao tempo que se fomenta o talento literario e a creatividade ao redor das relacións persoais.
Cabe sinalar que no caso da cambadesa publicou este mesmo ano o seu primeiro poemario, ‘A autorización do centro da palabra’, co que se alzou co Premio de Poesía O Facho, que concede anualmente a asociación homónima coruñesa, que leva desde os anos sesenta promovendo a lingua galega en escrito, especialmente na poesía e no teatro. Un recoñecemento no que resultaron gañadores en convocatorias pasadas autores como Manuel Rivas e do que xa forma parte da súa nómina a artista cambadesa.