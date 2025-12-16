La campaña de vieira se abrirá durante tres días y solo en la zona de O Galiñeiro por la escasez del recurso

Representantes de las cofradías y de Mar durante la reunión Cedida

La Consellería do Mar y el sector acordaron ayer una apertura limitada de la campaña de vieira en la Ría de Arousa, condicionada por la escasez de recurso. Situación evidenciada por los estudios del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), cuyos datos han permitido hacer una radiografía de las zonas habituales de extracción de este bivalvo, que en esta campaña se limitará a la zona IV, en la que se encuentra el banco de O Galiñeiro, uno de los que ha mantenido el tipo en las últimas temporadas, donde el recurso ya ha ido a menos. De hechos, estos análisis destacaron que en el resto de áreas no existe stock suficiente, por lo que se recomienda una campaña limitada, puntual y “estritamente controlada” para garantizar su sostenibilidad.

Así pues, la Consellería ha autorizado la extracción de la vieira los días 17,18 y 19 de diciembre, con un límite máximo total de 7.500 kilos, de los cuales 4.500 corresponderán a Cambados y 3.000 kilos a la Cofradía de Rianxo, estableciéndose un tope de 40 kilos por persona y dia. Estos dos puertos serán los únicos autorizados como puntos de descarga para garantizar un control efectivo de la extracción y de la comercialización del producto.

“Prudencia e responsabilidade”

Desde la Consellería do Mar destacaron ayer que la decisión es fruto del “diálogo constante” con el sector para “compatibilizar á conservación dos recursos coa actividade económica” y que dicho acuerdo garantiza “tanto a protección da especie como unha oportunidade para o sector nunha campaña marcada pola prudencia e a responsabilidade”. Cabe señalar que ambas cofradías —tanto la cambadesa como la rianxeira— solicitaron la apertura, aún a pesar de las limitaciones planteadas por el gobierno gallego debido a la escasez del recurso.

Así, aunque las expectativas de la flota son escasas ante la situación de la vieira en la Ría de Arousa, la campaña podrá llevarse a cabo en un momento crucial para el sector al corresponder a la antesala de las comidas navideñas, lo que dispara los precios y la facturación. Más cuando se trata de un marisco muy consumido en estos días.

En el caso del Pósito cambadés ya adelantaban estos días la situación de escasez del recurso en la Ría, que contrasta con la de la volandeira, que está cuajando este año una de sus campañas más productivas, con récord en el mes de noviembre y muy buenos datos también en la primera mitad de diciembre. Algo que supone un respiro no solo para la rula cambadesa, sino también para la empresa de la Cofradía, Porto de Cambados, que tenía tradicionalmente a la vieira como uno de sus grandes atractivos y que ya sufrió la pasada campaña la poca productiva en la Ría, que se acrecienta este año.

En el encuentro, además de los pósitos también participaron representantes de las federaciones provinciales de cofradías de Pontevedra y A Coruña y la directora xeral de Desenvolvemento Pesquerio, Ángeles Vázquez Suárez.