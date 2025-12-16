Condes de Albarei hace balance de un premiado 2025

La bodega Condes de Albarei despide este 2025 con un balance positivo tras importantes reconocimientos por “la calidad de sus albariños y su labor cooperativa”. Así, destacan, el presente año arrancaba coronando a su albariño como Mejor Vino Joven de España en los prestigiosos Premios Baco. El buque insignia de la bodega cambadesa también recibió una de las mejores puntuaciones de la Guía del Vino Cotidiano, editada por OpusWine y alcanzó grandes puntuaciones en las más destacadas guías del país, como fueron Gourmets, ABC o La Semana Vitivinícola, así como la medalla de Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia.

Por su parte, el albariño Condes de Albarei ‘Enxebre’, primer vino blanco español de maceración carbónica, también destacó con varios premios y reconocimientos como los 93 puntos conseguidos en Gourmets, o el Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia.

Por último, ‘Carballo Galego’, singular por su método de elaboración al ser fermentado y criado en barrica de roble autóctono, recibía el Gran Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia, y lograba los 93 puntos en la prestigiosa Guía Peñín.

En cuanto a la bodega Pazo Baión, adquirida en 2008, también fue laureada en este año. Su albariño, crianza sobre lías en seis meses, logró el sobresaliente en las guías Proensa, Peñín y de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia. Mientras de ‘Vides de Fontán, elaborado con las uvas de las parcelas más altas de la finca y con crianza de dos años en fudres de robles y huevo de hormigón, hizo lo propio en las guías Gourmet y La Semana Vitivinícola y en la de Bodegas de Galicia.

Asimismo, Pazo Baión fue reconocido por su proyecto de enoturismo por National Geographic y la bodega camabdesa se llevó el Premio Cooperativas Agro-alimentarias de España en la categoría ‘Igualdad de Oportunidades’.