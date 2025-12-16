Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Condes de Albarei hace balance de un premiado 2025

A. Louro
16/12/2025 20:22
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La bodega Condes de Albarei despide este 2025 con un balance positivo tras importantes reconocimientos por “la calidad de sus albariños y su labor cooperativa”. Así, destacan, el presente año arrancaba coronando a su albariño como Mejor Vino Joven de España en los prestigiosos Premios Baco. El buque insignia de la bodega cambadesa también recibió una de las mejores puntuaciones de la Guía del Vino Cotidiano, editada por OpusWine y  alcanzó grandes puntuaciones en las más destacadas guías del país, como fueron Gourmets, ABC o La Semana Vitivinícola, así como  la medalla de Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia.

Por su parte, el albariño Condes de Albarei ‘Enxebre’, primer vino blanco español de maceración carbónica, también destacó con varios premios y reconocimientos como los 93 puntos conseguidos en Gourmets, o el Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia.

Por último, ‘Carballo Galego’, singular por su método de elaboración al ser fermentado y criado en barrica de roble autóctono, recibía el Gran Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia, y lograba los 93 puntos en la prestigiosa Guía Peñín.

En cuanto a la bodega Pazo Baión, adquirida en 2008, también fue laureada en este año. Su albariño, crianza sobre lías en seis meses, logró el sobresaliente en las guías Proensa, Peñín y de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia. Mientras de ‘Vides de Fontán, elaborado con las uvas de las parcelas más altas de la finca y con crianza de dos años en fudres de robles y huevo de hormigón,  hizo lo propio en las guías Gourmet y La Semana Vitivinícola y en la de Bodegas de Galicia.

Asimismo, Pazo Baión fue reconocido por su proyecto de enoturismo por National Geographic y la bodega camabdesa se llevó el Premio Cooperativas Agro-alimentarias de España en la categoría ‘Igualdad de Oportunidades’.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El equipo de Luis Carro vuelve al Salvador Otero para cerrar el año

El Céltiga FC espera al CF Noia el domingo a las 16:30 horas
María Caldas
Durante un plazo de 30 días los ciudadanos podrán presentar alegaciones

La Xunta somete a información pública el proyecto para construir una senda peatonal en la PO-548
Fátima Pérez
Participantes en el curso formativo

Rías Baixas promueve una nueva edición del curso de inglés del vino para bodegas de la DO
A. Louro
Un momento del encendido de luces solidario en Portonovo

El colegio Abrente organiza una nueva edición del mercadillo a favor de la Fundación Andrea
C. Hierro