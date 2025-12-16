La compra o la expropiación, únicas posibles salidas al recurso al Plan Especial portuario de Cambados

Vista aérea del puerto de Tragove Cedida

El Plan Especial de ordenación portuaria de Tragove y San Tomé sigue en vigor pese a la admisión a trámite de un recurso en su contra, según explica el alcalde, Samuel Lago. El regidor reconoce que ya conocía la situación esgrimida por este propietario, que contactó con el Concello fuera del plazo de alegaciones aportando documentación para defender la titularidad de una parcela situada en el ámbito portuario que con este ordenamiento urbanístico no sería edificable, suponiendo con ello un perjuicio. Una situación que, en caso de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considere que “exista un daño” sobre “os intereses desa persoa”, lo “lóxico será que condene a resarcir” ese perjuicio, o bien con la compra o con la expropiación de este terreno afectado.

Esta situación viene dada, aclara Lago, a que Portos de Galicia indicó que “non pode haber unha propiedade privada dentro do ámbito portuario”, donde se enmarca esta parcela afectada. Por ello —y ante la circunstancia de dejar esta parcela como no edificable— se barajaron dos opciones. La primera fue una propuesta al propietario en la que, a cambio de la cesión de este terreno al departamento autonómico se le otorgaría otra parcela edificable en régimen de concesión, que el propietario denegó. La otra opción fue la compra, pero debido al coste exigido por el actual titular tampoco se llegó a un acuerdo.

Así, con esta situación, Lago considera que la expropiación —que sería la tercera vía posible— puede ser una de las únicas salidas que queden, aunque “confío en que cheguen a un acordo” antes de ello: “Ou lla compran ou lla expropian, non queda outra saída”, señala. En cualquier caso, se muestra confiado en que el fallo del TSXG no afectará al Plan Especial portuario, aprobado tras más de una década de larga y compleja tramitación, sino que, de fallar en favor de este vecino, solo conllevaría tener que resarcir “o daño sobre a propiedade desa persona ou dos seus intereses”.

El contencioso fue admitido

El recurso, contra la aprobación definitiva de este plan, se argumenta considerando que aquel instrumento urbanístico “vacía de contenido el derecho de propiedad”, al dejar la parcela en cuestión de este titular “sin aprovechamiento urbanístico alguno”, según desvelaron desde el bufete de abogados que presentó el contencioso, que ya fue admitido a trámite, ante la Sección Segunda de la correspondiente jurisdicción del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Cabe recordar que se trata de un documento que se prevé clave para el desarrollo del casco urbano, así como para el futuro del puerto y la implantación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes. También para que vea luz el proyecto de la nueva Praza de Abastos. Un edificio que pide a gritos una renovación y que prevé abordarse cómo ejecutarla en 2026.