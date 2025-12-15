Un propietario lleva el Plan Especial portuario al contencioso

El Pleno del 17 de octubre, en que se dio el visto bueno final a este documento | Mónica Ferreirós

Un despacho de abogados de A Coruña comunicó ayer que un propietario de Cambados contrató sus servicios para interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial de Ordenación Portuaria del Puerto de San Tomé-Tragove. El recurso, contra la aprobación definitiva del plan, se argumenta considerando que aquel instrumento urbanístico “vacía de contenido el derecho de propiedad”, al dejar la parcela en cuestión de este titular “sin aprovechamiento urbanístico alguno”, afirman desde el bufete. El contencioso ya fue admitido a trámite, ante la Sección Segunda de la correspondiente jurisdicción del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Razonan los recurrentes que dicho planeamiento, aprobado por el Pleno el pasado 17 de octubre, “mantiene la clasificación urbana del terreno y reconoce su condición de solar”, pero, “de forma contradictoria, no le asigna ningún aprovechamiento edificatorio, impidiendo en la práctica el ejercicio del derecho a edificar inherente a la propiedad del suelo urbano consolidado existente en esta zona de Cambados”.

Consideran esto contrario a derecho y afirman también que el Plan Especial “incurre en desviación de poder, al utilizar el planeamiento como mecanismo indirecto para neutralizar derechos previamente reconocidos en resoluciones judiciales firmes que declararon la titularidad privada del terreno frente a la Administración portuaria”.

“Ocupación encubierta”

También cuestionan que un instrumento de planeamiento como este “pueda imponer, sin expropiación ni indemnización, una privación total del aprovechamiento urbanístico, lo que equivale materialmente a una ocupación encubierta del suelo”, opinan.

La controversia, en todo caso, no cuestiona la ordenación portuaria en su conjunto, sino su uso para “dejar sin contenido derechos patrimoniales” al propietario en cuestión, trasladándole “una carga que, de ser necesaria, únicamente podría imponerse mediante los mecanismos legales de expropiación y la correspondiente compensación económica”, subrayan.

El TSXG deberá ahora dirimir el fondo del asunto y dilucidar si los recurrentes tienen o razón en sus pretensiones.

Afirman que va también contra la jurisprudencia El recurrente habla de “una restricción desproporcionada y carente de justificación”, además de “incompatible con la legislación urbanística” y con “una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que prohíbe que la Administración bloquee indefinidamente el ius aedificandi mediante planeamientos que no se ejecutan o que congelan derechos sin causa legítima”.