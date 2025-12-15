Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Evacuan a dos personas por intoxicación por el mal funcionamiento de su chimenea en Cambados

Fueron trasladadas al Hospital do Salnés tras la acumulación de dióxido de carbono en su casa de Couto de Arriba, en Castrelo

A. Louro
15/12/2025 10:49
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el lugar del accidente de tráfico
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia
DA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Dos personas necesitaron esta mañana asistencia sanitaria e incluso el traslado al Hospital do Salnés por una intoxicación provocada por la acumulación de monóxido de carbono en su vivienda del lugar de Couto de Arriba, en la parroquia cambadesa de Castrelo.

El origen se encontraba en una chimenea, que por mal funcionamiento, llenó de humo la casa y redujo los niveles de oxígeno, según informó la Policía Local al 112 de Galicia, que movilizó también a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia y a efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados. Tanto el equipo de la ambulancia como los efectivos del servicio municipal comprobaron que las mediciones eran positivas por acumulación de monóxido de carbono en la vivienda y procedieron a ventilar.

La voz de alerta la dio un particular, sobre las siete de la mañana, para pedir asistencia sanitaria para dos personas mayores, residentes de esta vivienda, que tenían dificultades respiratorias.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El espectáculo de Mimarte contó con la participación de distintos grupos de teatro musical

Cáritas Ribeira recauda 2.300 euros en su Gala Solidaria de Nadal con un espectáculo de teatro musical de Mimarte
Chechu López
Juagdores de ambos equipos pugnan por el balón durante el partido

El Abanqueiro gana al Marín y el Caldas se hace con el derbi
Carlos Paz
Los jugadores del Portonovo en el vestuario tras la victoria ante el Atios

El Portonovo logra la quinta con una oda al fútbol ante el líder
Carlos Paz
Una persona vio salir humo de un galpón y no dudó en apagar el incendio

La rápida intervención de un vecino evita que se propague un incendio en el lugar de Os Areos, en la parroquia pobrense de O Xobre
Chechu López