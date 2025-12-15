Evacuan a dos personas por intoxicación por el mal funcionamiento de su chimenea en Cambados

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia DA

Dos personas necesitaron esta mañana asistencia sanitaria e incluso el traslado al Hospital do Salnés por una intoxicación provocada por la acumulación de monóxido de carbono en su vivienda del lugar de Couto de Arriba, en la parroquia cambadesa de Castrelo.

El origen se encontraba en una chimenea, que por mal funcionamiento, llenó de humo la casa y redujo los niveles de oxígeno, según informó la Policía Local al 112 de Galicia, que movilizó también a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia y a efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados. Tanto el equipo de la ambulancia como los efectivos del servicio municipal comprobaron que las mediciones eran positivas por acumulación de monóxido de carbono en la vivienda y procedieron a ventilar.

La voz de alerta la dio un particular, sobre las siete de la mañana, para pedir asistencia sanitaria para dos personas mayores, residentes de esta vivienda, que tenían dificultades respiratorias.