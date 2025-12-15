Cambados acoge una charla de la Guardia Civil sobre seguridad para personas mayores

Charla de la Guardia Civil, en una imagen de archivo en A Illa Gonzalo Salgado

El centro cultural de Vilariño acogerá este viernes 19 de diciembre, a las seis de la tarde, una charla organizada e impartida por la Guardia Civil y con la colaboración de la Policía Local. Esta actividad está especialmente dirigida a las personas mayores y tiene como finalidad ofrecer consejos prácticos para prevenir delitos y mejorar su seguridad tanto en el hogar como en la vía pública o en el uso de nuevas tecnologías y está enmarcada en el ‘Plan maior seguridade’ del Instituto Armado.

Durante la sesión, los asistentes podrán aprender claves útiles para evitar ser víctimas de estafas, timos o robos, así como resolver sus dudas directamente con los agentes participantes.

Desde la Concellería de Seguridade Cidadá, dirigida por José Ramón Abal, animaron a la participación e indicaron que, pese a que pone el foco en las personas mayores, esperará abierta a quienes estén interesados en recibir consejos para evitar fraudes de todo tipo: bancarios, telefónicos, etcétera.