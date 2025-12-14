Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El TSXG confirma la anulación de la reducción de jornada de la limpiadora de la lonja

B. Y. O Salnés
14/12/2025 06:00
Vista de las obras de ampliación en la rula cambadesa
Vista de las obras de ampliación en la rula cambadesa
| Gonzalo Salgado
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumba un recurso interpuesto por la Cofradía de Cambados y confirma una sentencia previa, del Juzgado de lo Social 1 de Pontevedra, que había anulado la reducción de jornada de la trabajadora de la limpieza de la lonja.

Aquella reducción de jornada y salario se había establecido de cuatro a dos horas, alegando “razones económicas y organizativas”, derivadas de la “pérdida de ingresos de la Cofradía”. El recorte de horas a esta empleada se había hecho argumentando, además, que se podía hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Ahora, un nuevo fallo vuelve a dar la razón a la empleada, con una antigüedad de más de veinte años.

El alto tribunal gallego considera que no cabe, de hecho, el recurso de suplicación de la Cofradía, por una cuestión de forma. “Aunque la sentencia de instancia hubiese proclamado su recurribilidad y tramitado tal recurso, al ser esta materia de orden público que el Tribunal ha de examinar de oficio, hemos de apreciar el defecto y declarar la inadmisibilidad de aquél, declarando firme la resolución de instancia, de acuerdo con el clásico apotegma de que las causas de inadmisión se convierten en trámite de recurso en motivos de desestimación”. Por ello, impone también las costas del recurso a la Cofradía, desestimando dicho recurso y confirmando la sentencia previa.

Contra el fallo todavía cabe recurso de casación para unificación de la doctrina.

