Sector y Mar aplazan hasta la semana el futuro de la campaña de la vieira

Marineros durante la descarga de vieira en el inicio de la pasada campaña Mónica Ferreirós

La campaña de la vieira no empezará el próximo lunes, como estaba previsto inicialmente. Así pues, pese a que la idea era que la Consellería do Mar y el sector se reunieran ayer, finalmente optaron por aplazar este encuentro hasta la próxima semana para consensuar una decisión con respecto a la temporada de extracción del bivalvo en base a los resultados de las analíticas elaboradas por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), según destacaron desde el gobierno autonómico.

Desde el Pósito cambadés indicaron que el cambio se hace para que esté presente también la Cofradía de Rianxo. Como ya se señaló anteriormente desde la Cofradía de Cambados, estas analíticas tratan de crear una radiografía del estado y cantidad de la vieira en la Ría de Arousa y en las distintas zonas de extracción, tras años de declive y tras comprar en un estado indiciario que este año tampoco había escasez del recurso en los bancos marisqueros habituales.

La reunión prevista estaba pendiente, precisamente, de que el centro contase ya con el resultado de los estudios, que son claves para decidir en qué zonas se podrá faenar y que ya se han realizando, arrojando resultados muy negativos. Precisamente una de las más productivas —o al menos la que aguantó el tipo en los últimos ejercicios— es la zona IV, donde se encuentra el banco de O Galiñeiro, que esta semana permanecía cerrada también para la extracción de la volandeira a causa de la toxina.

Mucha volandeira

Así, con la campaña de Navidad ya en marcha, el futuro de la vieira sigue incierto. La que otrora era una de las campañas más pujantes de la flota cambadesa, lleva años venida a menos y, de hecho, la volandeira ya resulta más atractiva para las embarcaciones. Desde su inicio en noviembre, la lonja de Tragove ha facturado ya más de 850.000 euros y capturadas más de 145 toneladas de un producto en alza, que ha supuesto también un importante impulso para el Pósito a nivel económico, tras una primera mitad de año en horas bajas.

Cabe recordar que la campaña de la vieira ya fue muy floja en el pasado ejercicio, al superar a duras penas las 47,2 toneladas. Sin embargo, sigue siendo clave también para la empresa de la Cofradía, Portos de Cambados, especialmente por la cercanía de la Navidad, cuando las ventas tanto de la vieira como de la volandeira se multiplican considerablemente.