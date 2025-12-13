La Aldea de Nadal convierte a Torrado en una gran área de juego para la infancia

El poblado temático y su iluminación se inauguró ayer Mónica Ferreirós

El Parque de Torrado se convierte este año en un auténtico bosque navideño gracias a la Aldea de Nadal, que acoge ya siete nuevas casetas para el disfrute de los más pequeños y pequeñas —una de ellas con un tobogán incluido— además de varios elementos de juegos de los que ya contaba el Concello en pasados años, a parte de la decena de casetas que se encuentras diseminadas por distintos puntos del casco urbano. Así, con el pulsado del habitual botón y el reparto de chucherías, la Concellería de Festas, que dirige Tino Cordal, dio el pistoletazo de salida de este poblado temático, que se hizo esperar con respecto a la fecha prevista por el mal tiempo.

Así, Torrado es ya uno de los epicentros de la actividad infantil durante estas Navidades. Allí, además, se encuentran los hinchables y scalextric, gratuitos todas las tardes de cinco a seis. Cabe señalar que el parque permanecerá vigilado y abrirá de 17 a 22 horas, según explicó ayer Cordal, para salvaguardar todos los elementos de juego. De hecho, pidió ayer respeto y cuidado para las casetas y demás objetos instalados en la decoración navideña tras registrarse diferentes episodios de vandalismo.

La Aldea —convertida ya en un punto de encuentro y de visita obligada durante las fiestas navideñas cambadesas, tanto para simplemente verla como para disfrutar de sus juegos— permanecerá abierta hasta una vez pasado el Día de los Reyes Magos, cuando la Navidad se despida hasta el próximo año. Con ello empieza a coger fuerza la programación navideña, que tendrá en el Salón Peña otro de los epicentros para las actividades infantiles, a partir del día 26 de diciembre.