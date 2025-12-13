Mi cuenta

Cambados

El Concello apela al civismo para poner freno al abandono de enseres y escombro

El alcalde destaca que en los últimos meses se detectó un aumento del abandono de restos en la vía pública

Beni Yáñez
13/12/2025 18:40
Restos abandonados, que pueden ser objeto de sanción
Restos abandonados, que pueden ser objeto de sanción
| cedida
El Concello de Cambados hace un llamamiento al civismo para intentar frenar la proliferación del abandono de enseres y escombro en la vía pública. El alcalde, Samuel Lago, indica que, desde la entidad local, detectaron “un incremento no abandono de trastos nas rúas, especialmente restos de obra, mobles e colchóns, o que xera situacións de feísmo e deterioro da imaxe urbana”.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la recogida de voluminosos no se realiza junto con la basura doméstica, sino que es un servicio específico, y gratuito, al que, además, puede acceder cualquier persona. Basta con llamar al teléfono 616 763 544 y solicitar la recogida, o bien  acudir al punto limpio ubicado en el polígono industrial de Sete Pías, abierto de lunes a viernes, en horario de 8 a 15.

“Molestias” y sanciones

Desde el gobierno local insisten en apelar al “civismo”, señalando que “un pobo limpo non é o que máis se limpa, senón o que menos se ensucia”. “O abandono indebido de voluminosos na vía pública provoca molestias ao resto da cidadanía e supón un custo extra para os servizos municipais”.

Además, recuerdan que estas conductas de abandono de residuos impropios “poden ser sancinadas de acordo coa normativa vixente”. El ejecutivo municipal cambadés agradece la “colaboración da veciñanza” y anima a “seguir facendo un uso responsable dos servizos públicos para manter entre todos un Cambados máis limpo e agradable”, concluyen.

