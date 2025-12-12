Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El presunto autor de la agresión del Albariño fue condenado un mes antes a cárcel por un delito de lesiones

El joven recurrió la prisión provisional y la Audiencia Provincial resolvió en su contra por riesgo de fuga y reincidencia

A. Louro
12/12/2025 00:40
El investigado durante su paso a disposición judicial el pasado agosto
Guardia Civil
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Esa fue la decisión para el joven de Marín investigado por dos preguntos delitos de lesiones con un instrumento peligroso durante la Festa do Albariño de este año. El pasado mes de octubre lo recurrió ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, que volvió a resolver en su contra alegando riesgo de fuga y reincidencia, al tener una sentencia previa, a penas un mes antes, de un año y medio de cárcel por el mismo delito.

Los hechos se remontan al viernes del Albariño, el pasado 1 de agosto, a las diez de la noche, cuando el investigado se encontraba en la Praza de Rodas, acompañado por su pareja. Allí, tras un altercado con otro hombre, según recoge el auto de la Audiencia Provincial, le propina un golpe en la cara “que le arroja al suelo medio inconsciente”, estampando, posteriormente, la copa catavinos en el rostro de la víctima, que tuvo que ser hospitalizada tras el suceso.

A continuación, el joven abandonó el lugar de los hechos, pero varios testigos van detrás de él para retenerlo, siendo uno de estos testigos también agredido por el investigado por detrás, “posiblemente con una navaja o con la misma copa”.

Posibles delitos, destaca el tribunal, que pueden suponer penas de prisión de 2 a 5 años, cada uno de ellos, máxime cuando existe reincidencia. En este sentido, el investigado fue condenado en el mes de julio, en el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Pontevedra, a un año y medio de cárcel que fue suspendida, pero que podría serle revocada de volver a ser sentenciado por este mismo delito. En este caso, además, constaba en el parte médico un posible consumo de alcohol, cocaína y MDMA.  

Presunto abuso a su pareja

Así, pese a los argumentos previos esgrimidos por el Juzgado de Cambados, el joven presentó recurso ante la Audiencia Provincial invocando a su juventud —22 años—, al estado de euforia en el que se encontraba por el consumo de alcohol y drogas y por una supuesta provocación por parte de la primera víctima, que presuntamente habría efectuado un tocamiento no consentido a su pareja y le proferido una serie de insinuaciones “groseras y de claro contenido sexual”. Además, negó que existiese riesgo de fuga y de reincidencia al servir como “reflexión” su tiempo en prisión preventiva.

Sin embargo, los magistrados fallaron que los hechos por los que se investigan al marinense denotan “una agresividad o peligrosidad que avala el pronóstico de un riesgo de reiteración en tal delito”. Además, en cuanto al riesgo de fuga, coincide también en que es “elevado, considerada la gravedad de los hechos y consecuente entidad de las posibles penas, lo que supone un fuerte estímulo para el deseo de huida, sin que conste en este momento una vinculación del investigado de carácter laboral, familiar o de otra índole tan sólida como para fundar una disminución del deseo de huida”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Colas de rape al horno con arroz cervecero
Redacción
Formoso y Romero visitaron ayer la vivienda que permitirá dar respuesta a situaciones de emergencia social, ofreciendo una solución habitacional temporal digna a quienes lo necesiten

Rehabilitada una antigua casa de los maestros de Praia Xardín para su uso como vivienda de emergencia social
Chechu López
Lino Estévez se convierte en el segundo técnico de la categoría que deja el banquillo esta temporada tras Noé López (Silva)

El Barco se queda sin entrenador para visitar al Arosa
Gonzalo Sánchez
Una ambulancia asistencial del 061 fue movilizada hasta el lugar del atropello para atender a la víctima y seguidamente proceder a su traslado a un centro sanitario

Una persona resultó herida en un atropello registrado esta noche en la rotonda de Rinlo, en Rianxo
Chechu López