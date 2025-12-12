Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La comunidad energética que proyecta Cambados echará a andar en la primera mitad de 2026

El proyecto se llevará a cabo con la tutela de la Diputación y prevé paneles solares en el pabellón de San Tomé

A. Louro
12/12/2025 09:19
Charla formativa de ayer
Charla formativa de ayer
Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Cambados avanza ya en la constitución de una comunidad energética, que finalmente realizará bajo la tutela de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Pontevedra, tras adherirse al convenio de la administración provincial. Así lo explicó el alcalde, Samuel Lago, tras celebrarse ayer un primero encuentro vecinal, con el objetivo de captar a vecinos interesados en beneficiarse de las ventajas de ofrece este formato energético, que se espera que pueda ponerse en marcha durante la primera mitad del próximo año 2026.

La idea inicial es que esta comunidad “bebiera” de la producción de una red de paneles solares que extendería por el municipio, empezando por el centro sociocultural de A Mercé, el centro de día y el edificio administrativo de Rúa Ourense. Sin embargo, finalmente el Concello se decidió por reorganizar el proyecto, concentrando la producción en una instalación de paneles solares que se ubicará en el pabellón de San Tomé al resultar más económico y reunir esta cubierta “mellores condicións técnicas”. Además, esta instalación contará con baterías de almacenamiento.

En cualquier caso, que el objetivo es que este punto de partida funcionara como una experiencia piloto y, en caso de obtener buenos resultados, se tratará de poner en disposición de esa comunidad energética otros espacios con el fin de aumentar potencia instalada y abrirla a toda la ciudadanía que quiera participar.

Cómo funciona

El funcionamiento es bastante sencillo, el excedente de energía producida se “vierte” a la red eléctrica general y con esta contribución se pueden lograr reducciones en el factura de la luz de las compañías, tanto la propia municipal como la de los vecinos que se decidan por adherirse a este proyecto. Además, cabe destacar que la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Pontevedra, ya ha estado colaborando con la administración aportando los servicios de acompañamiento en el proceso, asesoramiento y formación.

En esta futura comunidad energética, además del propio Concello, está abierto a la participación del vecindario, el comercio y la hostelería local que así lo desee, siempre que se encuentren en un radio cercano en relación al punto de producción de la energía fotovoltaica. Por ello, ayer la Casa da Calzada acogió una charla organizada por la Oficina de Transformación Comunitaria en la que se explicó a las personas asistentes el funcionamiento de las comunidades energéticas y cómo se pueden beneficiarse de las ventajas y beneficios que propone.

Asimismo, otro de los objetivos pasaba por captar a vecinos interesados en participar en esta nueva experiencia piloto que el Concello busca poner en marcha este modelo, basado en la mejora de sostenibilidad, el ahorro que supondría para sus usuarios y “máis xusto”.

Cabe recordar que otros concellos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, como Ribadumia y Moraña, ya han puesto en marcha sus propios proyectos bajo el paraguas del programa +Renovables y en A Illa destaca ‘Mar e Luz I’ de Arousa en Transición, pionero en la zona.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Representantes municipales de Ribeira mantuvieron una reunión con responsables de Augas de Galicia para acometer diversas mejoras

El Ayuntamiento de Ribeira solicita la colaboración de Augas de Galicia para una limpieza integral del río Arlés para evitar sus desbordamientos
Chechu López
La obra teatral "Berenguela na Gaiola" que iba a ser representada esta noche por la compañía Galeatro se aplazó "por causas de organización e forza maior"

Aplazada hasta el primer trimestre de 2026 la función de "Berenguela na gaiola" de Galeatro que iba a representarse esta noche en Ribeira
Chechu López
El Ayuntamiento, en colaboración con la Comunidade de Montes de San Isidro de Posmarcos, programó una visita guiada para dar a conocer parte de los resultados a los vecinos

Las excavaciones en el yacimiento del Castro da Croa revela que galaicos y romanos dejaron su huella en A Pobra
Chechu López
Las obras de ampliación de la red de alcantarillado se ejecutarán en el lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros

La ampliación de la red de saneamiento de Muiños, en Oleiros, despierta el interés de siete empresas licitadoras
Chechu López