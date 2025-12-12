La comunidad energética que proyecta Cambados echará a andar en la primera mitad de 2026

Charla formativa de ayer Mónica Ferreirós

Cambados avanza ya en la constitución de una comunidad energética, que finalmente realizará bajo la tutela de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Pontevedra, tras adherirse al convenio de la administración provincial. Así lo explicó el alcalde, Samuel Lago, tras celebrarse ayer un primero encuentro vecinal, con el objetivo de captar a vecinos interesados en beneficiarse de las ventajas de ofrece este formato energético, que se espera que pueda ponerse en marcha durante la primera mitad del próximo año 2026.

La idea inicial es que esta comunidad “bebiera” de la producción de una red de paneles solares que extendería por el municipio, empezando por el centro sociocultural de A Mercé, el centro de día y el edificio administrativo de Rúa Ourense. Sin embargo, finalmente el Concello se decidió por reorganizar el proyecto, concentrando la producción en una instalación de paneles solares que se ubicará en el pabellón de San Tomé al resultar más económico y reunir esta cubierta “mellores condicións técnicas”. Además, esta instalación contará con baterías de almacenamiento.

En cualquier caso, que el objetivo es que este punto de partida funcionara como una experiencia piloto y, en caso de obtener buenos resultados, se tratará de poner en disposición de esa comunidad energética otros espacios con el fin de aumentar potencia instalada y abrirla a toda la ciudadanía que quiera participar.

Cómo funciona

El funcionamiento es bastante sencillo, el excedente de energía producida se “vierte” a la red eléctrica general y con esta contribución se pueden lograr reducciones en el factura de la luz de las compañías, tanto la propia municipal como la de los vecinos que se decidan por adherirse a este proyecto. Además, cabe destacar que la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Pontevedra, ya ha estado colaborando con la administración aportando los servicios de acompañamiento en el proceso, asesoramiento y formación.

En esta futura comunidad energética, además del propio Concello, está abierto a la participación del vecindario, el comercio y la hostelería local que así lo desee, siempre que se encuentren en un radio cercano en relación al punto de producción de la energía fotovoltaica. Por ello, ayer la Casa da Calzada acogió una charla organizada por la Oficina de Transformación Comunitaria en la que se explicó a las personas asistentes el funcionamiento de las comunidades energéticas y cómo se pueden beneficiarse de las ventajas y beneficios que propone.

Asimismo, otro de los objetivos pasaba por captar a vecinos interesados en participar en esta nueva experiencia piloto que el Concello busca poner en marcha este modelo, basado en la mejora de sostenibilidad, el ahorro que supondría para sus usuarios y “máis xusto”.

Cabe recordar que otros concellos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, como Ribadumia y Moraña, ya han puesto en marcha sus propios proyectos bajo el paraguas del programa +Renovables y en A Illa destaca ‘Mar e Luz I’ de Arousa en Transición, pionero en la zona.