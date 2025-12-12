Cambados apuesta por la primera Festa da Mocidade con DJ y animación, en la Praza de Alfredo Brañas

La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal Mónica Ferreirós

La Concellería de Xuventude e Deportes, dirigida por Noelia Gómez, presentó la primera edición de la Festa da Mocidade, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre, a partir de las nueve de la noche, en la Praza de Alfredo Brañas. La cita, destacó Gómez, contará con DJ Mavdba, como una apuesta por el talento local cambadés. Asimismo, no faltará tampoco la ambientación navideña, pintacaras, regalos y otras sorpresas, de la mano de la empresa de animación Ozoaventura.

La fecha escogida, apuntó la concejala, corresponde a que se enmarca durante el inicio de las vacaciones escolares por la Navidad, siendo así pensada para los jóvenes cambadeses. Además, durante esa misma jornada, pero a las siete de la tarde, se proyectará la película ‘San Simón’, que aborda la represión en el campo de concentración por el que pasaron numerosos arousanos, y que contará con un posterior coloquio con su director, Miguel Ángel Delgado, y uno de los protagonistas, Flako Estévez, afincado en Cambados.

En cuanto a la Festa da Mocidade —que en caso de lluvia puede trasladarse a Peña— busca también incentivar el consumo en la hostelería de la emblemática plaza, aunque Gómez pidió que “o alcohol non se convirta nun protagonista”.