Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados apuesta por la primera Festa da Mocidade con DJ y animación, en la Praza de Alfredo Brañas

No faltará la ambientación navideña, pintacaras y otras sorpresas

A. Louro
12/12/2025 15:38
La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal
La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal
Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Concellería de Xuventude e Deportes, dirigida por Noelia Gómez, presentó la primera edición de la Festa da Mocidade, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre, a partir de las nueve de la noche, en la Praza de Alfredo Brañas. La cita, destacó Gómez, contará con DJ Mavdba, como una apuesta por el talento local cambadés. Asimismo, no faltará tampoco la ambientación navideña, pintacaras, regalos y otras sorpresas, de la mano de la empresa de animación Ozoaventura.

La fecha escogida, apuntó la concejala, corresponde a que se enmarca durante el inicio de las vacaciones escolares por la Navidad, siendo así pensada para los jóvenes cambadeses. Además, durante esa misma jornada, pero a las siete de la tarde, se proyectará la película ‘San Simón’, que aborda la represión en el campo de concentración por el que pasaron numerosos arousanos, y que contará con un posterior coloquio con su director, Miguel Ángel Delgado, y uno de los protagonistas, Flako Estévez, afincado en Cambados.

En cuanto a la Festa da Mocidade —que en caso de lluvia puede trasladarse a Peña— busca también incentivar el consumo en la hostelería de la emblemática plaza, aunque Gómez pidió que “o alcohol non se convirta nun protagonista”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Acto en el que se ratificó el acuerdo

El CIM de O Salnés firma un convenio con taxis y alojamientos para garantizar la seguridad de víctimas de malos tratos
A. Louro
El Ayuntamiento de Boiro aprobó su OPE de este año y anuncia que a partir de 2026 empezará a convocar las que están pendientes de 2023 y 2024

El Ayuntamiento de Boiro aprobó su Oferta Pública de Emprego de este año con la convocatoria de nueve plazas de personal
Chechu López
El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés

El Atlético Villalonga visita al Avilés en el duelo en la cola de Segunda RFEF
Gonzalo Sánchez
Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira

Ribeira homenajea a sus medallistas europeos de patinaje y taekwondo
Gonzalo Sánchez