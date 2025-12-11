Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Un juzgado avala el plan de reestructuración de Frigoríficos de Cambados, antiguo Atunlo

A. Louro
11/12/2025 15:51
Trabajador en la nave de Atunlo de Cambados, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado un auto por el que homologa judicialmente el Plan de Reestructuración de Frigoríficos de Cambados (Fricam), nombre con la que fue rebautizada la antigua Atunlo Cambados. Además, el fallo fija una quita del 10% para los acreedores ordinarios —financieros y no financieros— con uno o dos años de carencia, y una quita del 100% para los créditos subordinados.

Fricam está participada al 100% por Atunlo O Grove, integrada recientemente en el Grupo Coper, que destaca que la homologación asegura la viabilidad de la planta y refuerza la estructura organizativa y financiera del grupo., que ha aportado 2,8 millones de euros para lograr la aprobación y homologación del conjunto de planes de reestructuración —en total han sido tres— y garantizar la continuidad de las plantas procedentes de Atunlo. Con esta inversión, el grupo asegura que ha mantenido abiertas y operativas las instalaciones, preservando el empleo, la actividad y el servicio a los clientes durante todo el proceso de reestructuración.

El auto indica que el pasivo de Fricam asciende a algo más de siete millones, de los que cerca de cinco quedan afectados por el plan de reestructuración.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana

Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González
Sandra Rey
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro

El gobierno de Vilagarcía cree que la Xunta “bota balóns fora” en sus competencias sobre la carretera Rosalía de Castro
Olalla Bouza
El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un Pleno

Tensión en Vilagarcía por una reunión: El CSIF acusa a Varela de echar a su delegado y el gobierno dice que no la había solicitado
Olalla Bouza
Octavio González, portavoz del BNG, en el último Pleno

El BNG señala que el Concello cierra el año con desequilibrio económico y rebaja de servicios
C. Hierro