Un juzgado avala el plan de reestructuración de Frigoríficos de Cambados, antiguo Atunlo

Trabajador en la nave de Atunlo de Cambados, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado un auto por el que homologa judicialmente el Plan de Reestructuración de Frigoríficos de Cambados (Fricam), nombre con la que fue rebautizada la antigua Atunlo Cambados. Además, el fallo fija una quita del 10% para los acreedores ordinarios —financieros y no financieros— con uno o dos años de carencia, y una quita del 100% para los créditos subordinados.

Fricam está participada al 100% por Atunlo O Grove, integrada recientemente en el Grupo Coper, que destaca que la homologación asegura la viabilidad de la planta y refuerza la estructura organizativa y financiera del grupo., que ha aportado 2,8 millones de euros para lograr la aprobación y homologación del conjunto de planes de reestructuración —en total han sido tres— y garantizar la continuidad de las plantas procedentes de Atunlo. Con esta inversión, el grupo asegura que ha mantenido abiertas y operativas las instalaciones, preservando el empleo, la actividad y el servicio a los clientes durante todo el proceso de reestructuración.

El auto indica que el pasivo de Fricam asciende a algo más de siete millones, de los que cerca de cinco quedan afectados por el plan de reestructuración.