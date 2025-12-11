Mar y sector se reunirán mañana para valorar el futuro de la campaña de la vieira en Cambados

Las obras de la lonja esperan estar acabadas para la próxima semana Gonzalo Salgado

La vieira era una de las campañas estrellas de la flota cambadesa, con gran tradición en la villa, pero hace ya años que la producción de este bivalvo languidece en la Ría, opacada por la volandeira. Así, ya en el pasado ejercicio se vivió una temporada floja, superando a duras penas las 47,2 toneladas del recurso, con pocas embarcaciones y dándose por cerrada antes de lo previsto. Así —y pese a que la volandeira sigue a pleno rendimiento— las expectativas de la Cofradía de Cambados para la campaña de vieira de este año tampoco son excesivamente halagüeñas, aunque dependerá de las analíticas que está realizando el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), que está estudiando la cantidad del bivalvo que hay en los bancos marisqueros.

Se espera que los resultados puedan estar disponibles ya esta misma semana, por lo que la pretensión del Pósito es poder reunirse durante la jornada de mañana con la Consellería do Mar para decidir el futuro de la campaña y ver si se podrá abrir su plan de explotación a partir del próximo lunes y, de ser así, en qué zonas se podrá faenar y en cuáles no sería recomendable ante la escasa presencia del recurso.

No es la única cuestión a tener en cuenta, ya que hoy mismo la Cofradía realizará también un muestreo para evaluar los niveles de toxina, también en la zona IV, donde la extracción de la volandeira sigue cerrada, pese a que una analítica de la pasada semana ya dio niveles correctos. Cabe señalar que esta zona, donde se encuentra el banco de O Galiñeiro, ha sido clave, especialmente, en el pasado ejercicio para mantener la producción y el número de capturas, tras el declive del resto de zonas.

Así lo indició el patrón mayor, Alejandro Pérez, que confía en que esta misma semana y, tras esta reunión pendiente con la Consellería do Mar, pueda arrojarse luz sobre el futuro de una campaña fundamental, tanto para la flota como para la empresa Porto de Cambados, la empresa de la Cofradía, aunque las previsiones de cantidad son flojas, a la espera de este informe clave, especialmente por la cercanía ya de la temporada navideña, cuando se recibe el mayor número de pedidos y de ventas del producto. Situación que ocurre también con otros productos, como es el caso de la volandeira.

Obras en la lonja

De poder iniciarse su extracción durante la próxima semana, estrenaría además las nuevas instalaciones de la lonja, cuyas obras de renovación están ya pendientes de “catro detalliños” finales, a espera de algunos acabados exteriores y en la nueva zona de neveras, especialmente en temas de corriente y el posterior traslado de material de esta sala.

Así, el patrón mayor explica que los operarios de la empresa concesionaria están ya ultimando las últimas cuestiones, por lo que se cumplirá con las previsiones realizadas por Portos de Galicia durante la reciente visita realizada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Además, está pendiente de reunirse con la adjudicataria para tratar cómo se realizarán los últimos traslados de maquinaria y cajas, además de los trabajos pendientes, que se pretenden llevar a cabo durante este fin de semana, aprovechando que no hay subastas en la lonja.