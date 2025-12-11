Mi cuenta

La Aldea de Nadal sortea a la lluvia y abrirá sus puertas en Torrado a partir de mañana

Se estrenarán seis casetas nuevas, una de ellas con un tobogán para el disfrute de los más pequeños

A. Louro
11/12/2025 05:36
Una de las casetas de la Aldea de Nadal
Una de las casetas de la Aldea de Nadal
Gonzalo Salgado
La Concellería de Festas de Cambados cuenta ya con todo listo para que la Aldea de Nadal abra sus puertas. Será mañana, a partir de las siete de la tarde y estrenará ubicación, al celebrarse por primera vez en el Parque de Torrado, después de las experiencias anteriores en Fefiñáns y en el Praza do Concello. No obstante, la previsión es que en Torrado tampoco será la localización definitiva, pues la idea del Área de Festas, que dirige Tino Cordal, es que en el futuro se traslade al Paseo da Calzada, una vez que el Concello obtenga su titularidad.

Así pues, los más pequeños —y también los mayores— tienen una cita durante la jornada de mañana en Torrado para disfrutar del último elemento de la decoración festiva, tras el alumbrado, que desde hace dos semanas ya ilumina a la villa del albariño. La idea inicial era que su inauguración fuese el pasado viernes, pero la lluvia obligó al Concello a atrasar el punto de partida hasta que el tiempo lo permitiese.

Cabe recordar que se estrenarán seis casetas completamente nuevas, una de ellas con un tobogán, y que estarán completamente iluminadas. Además, también habrá elementos de juego para los más pequeños. De igual modo, algunos de los elementos se han decidido por distribuirlos en distintos puntos, como la Praza do Concello, la Praza Cabanillas o la Praza de Asorey, donde también se han instalado algunas de las casetas.

