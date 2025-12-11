Fole vuelve a cargar contra la edil de Deportes: “Os clubes síntense desatendidos”
La portavoz popular califica de "surrealista" la respuesta de Gómez a la denuncia por la accesibilidad al uso de las instalaciones
La portavoz del Partido Popular de Cambados, Sabela Fole, volvió a cargar contra la concejala de Deportes, Noelia Gómez. Unas declaraciones que la edil calificó de “surrealista”: “Clubes e deportistas síntense desatendidos e os recintos están mal e non os dan arranxado”, arremetió en un comunicado Fole.
En esta misma línea, la portavoz popular criticó que “practicamente nada funciona nesta Área e as queixas de clubes e deportistas son constantes e continuas”. Además, a raíz de la polémica por las supuestas trabas en el acceso a las instalaciones deportivas desmentida por la concejala de Somos Cambados, Fole censuró que el cuatripartido “sempre ten resposta contra a oposición, a iso se que adica o seu tempo, pero nunca ten unha solución a prol dos cambadeses”.
Asimismo, Fole recordó que a esta última polémica hay que sumar “o reparto arbitrario das axudas aos clubes para favorecer ao seu que tivo que ser rectificado, os investimentos que nunca chegan por absoluta ineficacia en Burgáns ou no pavillón do Pombal mentres caen a cachos, o mal estado xeral das instalacións deportivas ou o conflito co Xuven do pasado ano cando lle impediron empregar o pavillón para un acto propio co obxectivo de forzalos a acudir á Gala do Deporte”.