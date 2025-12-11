Mi cuenta

Cambados

Cambados abre las inscripciones para el uso del contenedor marrón a través del plan piloto

A. Louro
11/12/2025 16:07
Ubicación contenedor marrón
Algunos de los puntos en los que se ubican los contenedores, además de la Avenida de Galicia y la calle Santa Margarita
Concello
El Concello de Cambados mantiene abierto desde hoy el plazo de inscripción para el uso del contenedor marrón, a través de un plan piloto. Los interesados pueden anotarse en la Oficina de Residuos y recibirán un pequeño cubo y bolsas compostables completamente gratuitas para facilitar la separación de la materia orgánica. Asimismo, podrán recoger también la llave mecánica con la que se podrán usar estos depósitos, aunque la idea es que en el futuro se puedan cambiar por tarjetas para que el reciclaje de materia orgánica esté identificado y así poder aplicar bonificaciones de cara al futuro.

Cambados implantará este mes el contenedor marrón con un plan piloto

Más información

El Área de Medio Ambiente instaló la pasada semana una decena de contenedores en las calles San Francisco, Sabugueiro, Beleco, Santa Margaita, Alvariño y Pontevedra, además de la Avenida da Pastora, Avenida de Galicia y otros dos depósitos en la Rúa Nova. Este quinto contenedor está destinado a los residuos orgánicos, como restos de alimentos (crudos y cocinados) o de jardinería. Su llegada implica una reorganización del sistema actual, de forma que el contenedor, hasta ahora, verde oscuro se destine a aquellos residuos que no se pueden reciclar ni como orgánico ni como envases, que se mantendrán en el contenedor amarillo.

C. Hierro