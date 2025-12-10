La facturación en la lonja de Cambados sigue al alza y sube un 46% en la primera semana de diciembre

Visita reciente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Gonzalo Salgado

Tras un mes de noviembre de récord histórico, superando ampliamente la marca del millón de euros, la lonja cambadesa continúa con su tendencia positiva durante este inicio de diciembre y pese a no haber dado inicio aún a la campaña de la vieira. Así, las cuentas en la primera semana del mes —animadas por la cercanía también de la Navidad— han aumentado un 46,8% con respecto al mismo mes de 2024, confirmando así que continúa al alza tras una primera mitad del año bajo mínimos, dando así un respiro a la Cofradía.

De esta moda, la rula registró una facturación en esta primera semana de 294.925 euros (más de 94.000 euros más que el pasado ejercicio) motivado, en parte, porque la volandeira sigue a pleno funcionamiento tras alcanzar los 114.180 euros y las 24,8 toneladas, frente a los 49.745 euros y 9.000 kilos de 2024, que suplen, con creces, las pérdidas por la vieira.

También aumenta considerablemente la almeja, con una facturación de 94.373 euros (30.000 euros más que el anterior año) o la centolla, con más de 43.000 euros, lo que supone cerca del doble, así como el choco (supera los 20.000 euros).

Así pues, a la espera de poder abrir en esta segunda mirad del mes la campaña de la vieira —cuyas expectativas están este año muy a la baja—se presenta un diciembre bueno para la flota cambadesa, que coge algo de aire.