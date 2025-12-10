La concejala de Deportes de Cambados niega que no se ofrezcan facilidades para el uso de las instalaciones

Noelia Gómez, concejala Deportes, junto al portavoz de Somos, Tino Cordal Gonzalo Salgado

La concejala de Deportes, Noe­lia Gómez, salió al paso de las críticas vertidas por el Partido Popular sobre el horario de las instalaciones deportivas y la accesibilidad para su uso. La edila de Somos Cambados explicó que el ejemplo expuesto por los populares sobre un supuesto veto a un deportista local no fue tal y que se debió a que a esta persona “non lle encaixaban” los horarios de las instalaciones de O Pombal (8 a 14:30 y de 16 a 23 horas), al cerrar también en días festivos o fines de semana. Así, indicó Gómez, “se lle comunicou que podía pasar el ou algún representante para cubrir o documento e coller a chave, que devolvería o día seguinte ou o día laboral correspondente”, algo que no convenció a este deportista, según la versión de la concejala, pese a que “en todo momento intentamos chegar a solucións”.

Asimismo, Gómez recordó que se realizó asimismo un cambio de la cerradura al saltarse “varias veces as normas de instalacións deportivas” y de producirse robos en los vestuarios, por lo que “tomaremos as medidas que consideremos oportunas para que” siga siendo “un entorno seguro”.

De igual modo, la concejala cambadesa reivindicó la labor realizada desde el gobierno local, con la creación de la Gala do Deporte, por ejemplo, “para darlle visibilidade e premiar a deportistas, clubes, técnicos, árbitros, patrocinadores e todos os que colaboran co deporte cambadés”. Además, entre otras medidas, destacó también la creación de una línea de subvenciones específica para deportistas de élite “con moi boa acollida”.