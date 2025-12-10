Convocan una jornada sobre el funcionamiento de las comunidades energéticas en Cambados

Paneles solares en un edificio de la comarca de O Salnés Gonzalo Salgado

La Oficina +Renovables de la Diputación de Pontevedra, en colaboración con el Concello de Cambados, organiza una charla formativa sobre el funcionamiento de las comunidades energéticas y cómo los vecinos pueden beneficiarse. Será mañana, a las 19 horas, en la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés).

Se trata de una sesión abierta a todos los que quieran participar para explicar, de forma sencilla, “como podemos producir e compartir enerxía renovable entre veciños, negocios e entidades”. Un modelo, destacan desde el Concello, “máis sostible, máis económico e máis xusto”.