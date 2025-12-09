Cambados se acerca al Arzobispado en busca de la cesión de Santa Mariña

Monumental Santa Mariña al fondo, cubierto de blanco floral Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados ya ha presentado al Arzobispado de Santiago de Compostela una propuesta para lograr la cesión de titularidad de los terrenos del cementerio de Santa Mariña, así como de la parte que la Iglesia posee del edificio de A Xuventude, donde se encuentra el Auditorio. “A acollida foi boa”, explica el concejal de Patrimonio, Liso González, que se mantiene pendiente de la concertación de una reunión con el Arzobispado en la que conocerá la respuesta de la Iglesia y se podrán entablar negociaciones.

Lo cierto es que se trata de un objetivo histórico y que el Concello quiere ahora desatascar tras años en la agenda municipal. De hecho, la propuesta trasladada ha sido fruto de un consenso y un trabajo realizado también con el párroco, José Aldao, que ya ha expresado su postura favorable a estas cesiones, aunque en cualquier caso el visto bueno definitivo tiene que llegar del Arzobispado.

En este sentido, González agradece la buena predisposición del cura —con ya más de 60 años de sacerdocio en el municipio— con las peticiones del Concello: “foi todo moi construtivo en todo momento”, celebra el nacionalista, que espera ahora poder “baixar ao barro” y poder iniciar las negociaciones para que Santa Mariña sea municipal. Cesión que, entre otras cuestiones, provocaría que su mantenimiento y gestión pasara a corresponder al Concello. Importante, por ejemplo, para asumir la eliminación de la vegetación que está volviendo a tomar y amenezando a algunas partes de las ruinas del cementerio de Santa Mariña.

Situación del Auditorio

Otra de las pretensiones municipales que figuran en la propuesta trasladada al Arzobispado figura también la cesión de la parte propiedad de la Iglesia del edificio de A Xuventude, que acoge las instalaciones del Auditorio y del Conservatorio e Escola de Música Elemental de Cambados.

Así, González explica que la actual situación del edificio no es práctico, tanto para la organización de sus usos como en cuestiones como el mantenimiento o las obras que necesita el edificio.

Se valora una tala de la vegetación que amenaza las ruinas

Una de las cuestiones “menores” que podría suponer asumir la titularidad de los terrenos del cementerio de Santa Mariña sería que el Concello asumiría también la eliminación de la vegetación de amenaza algunas partes de las ruinas. El proyecto, que inicialmente iba a asumir el Arzobispado de Santiago, continúa paralizado y no parece que la cosa vaya a cambiar hasta que avancen las negociaciones. Sin embargo, el Concello valora ya realizar una tala preventiva antes de la próxima primavera en caso de que la Iglesia no acometa la actuación, ya que se trata de plantas que enraízan mucho y acaban ejerciendo presión sobre la piedra, pudiendo provocar importantes daños en la estructura.