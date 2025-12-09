Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados conmemora el Día de los Derechos Humanos con una lectura de la Declaración Universal

A. Louro
09/12/2025 15:55
Cartel instalado en el Concello
Cartel instalado en el Concello
Cedida
Cambados conmemorará durante la jornada de mañana el Día de los Derechos Humanos con un acto organizado en colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) en la Praza do Concello. Será a mediodía y tendrá lugar una concentración y lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las autoridades políticas.

Desde el Concello pusieron en valor que se trata de un “día no que lembramos que a dignidade, a igualdade e a liberdade deben ser un dereito para todas as persoas, en todo o mundo”, señalaron.

