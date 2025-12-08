Castrelo volverá a tener su propia Cabalgata de Reyes y sumará una fiesta por Año Nuevo

Los Reyes Ma

La asociación Aires Novos de Castrelo cumplirá con la tradición y, con el objetivo ningún niño se quede sin regalo, llevará hasta la parroquia su propia Cabalgata de Reyes para disfrute de los más pequeños y –como no podía ser de otra forma– también de los adultos. Así lo anunció la entidad, que sumará a su programación navideña habitual una fiesta por Año Nuevo. Será en el Hotel Cruceiro y tendrá DJ, cotillón y chocolate con churros gratis, a partir de la una de la madrugada, “para quen non se queira quedar na casa e pasar unha noite en boa compañía, con moi bo ambiente e moi boa música para manter en forma o corpo”.

En cuanto a la Cabalgata, la comitiva real se dejará ver por la parroquia cambadesa, como es habitual, la noche propia al Día de Reyes, el 5, a partir de las cuatro de la tarde, desde el aparcamiento de la iglesia, para recorrer Fonte do Couto, Couto de Abaixo, Couto de Arriba, A Xesteira, A Bouza, A Barca, As Quintáns, Lourido, Sartaxes, O Facho y O Adro, para finalizar en el pabellón del colegio.

Además del recorrido de los tres Magos de Oriente por los puntos ya señalados de la parroquia, también habrá entrega de regalos a los pequeños, hinchables gratuitos y chocolatada y rosca para todos los asistentes. Además, se abre la participación a cualquier asociación o vecino que desee asistir con su carroza con motivos navideños y se hará entrega de los premios del concurso de decoración de casas de la asociación.

Decoración de fachadas

Así, el certamen ‘Lucerío de Nadal’ premiará así a las tres viviendas con mejor ornamentación navideña en sus fachadas con caja, estuche y botella de vino para el primero, segundo y tercero.

Los interesados en participar pueden enviar las fotos de su casa decorada al número de teléfono de WhatsApp 649 385 115, según anunció a través de sus redes sociales la propia asociación.