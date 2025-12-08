Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Castrelo volverá a tener su propia Cabalgata de Reyes y sumará una fiesta por Año Nuevo

La asociación Aires Novos organiza también un concurso de decoración de fachadas con temática navideña

A. Louro
08/12/2025 20:20
Los Reyes Ma
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación Aires Novos de Castrelo cumplirá con la tradición y, con el objetivo ningún niño se quede sin regalo, llevará hasta la parroquia su propia Cabalgata de Reyes para disfrute de los más pequeños y –como no podía ser de otra forma– también de los adultos. Así lo anunció la entidad, que sumará a su programación navideña habitual una fiesta por Año Nuevo. Será en el Hotel Cruceiro y tendrá DJ, cotillón y chocolate con churros gratis, a partir de la una de la madrugada, “para quen non se queira quedar na casa e pasar unha noite en boa compañía, con moi bo ambiente e moi boa música para manter en forma o corpo”.

En cuanto a la Cabalgata, la comitiva real se dejará ver por la parroquia cambadesa, como es habitual, la noche propia al Día de Reyes, el 5, a partir de las cuatro de la tarde, desde el aparcamiento de la iglesia, para recorrer Fonte do Couto, Couto de Abaixo, Couto de Arriba, A Xesteira, A Bouza, A Barca, As Quintáns, Lourido, Sartaxes, O Facho y O Adro, para finalizar en el pabellón del colegio.

Además del recorrido de los tres Magos de Oriente por los puntos ya señalados de la parroquia, también habrá entrega de regalos a los pequeños, hinchables gratuitos y chocolatada y rosca para todos los asistentes. Además, se abre la participación a cualquier asociación o vecino que desee asistir con su carroza con motivos navideños y se hará entrega de los premios del concurso de decoración de casas de la asociación.

Decoración de fachadas

Así, el certamen ‘Lucerío de Nadal’ premiará así a las tres viviendas con mejor ornamentación navideña en sus fachadas con caja, estuche y botella de vino para el primero, segundo y tercero.

Los interesados en participar pueden enviar las fotos de su casa decorada al número de teléfono de WhatsApp 649 385 115, según anunció a través de sus redes sociales la propia asociación.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El Rotogal Boiro baja a la cuarta plaza de la clasificación

El Rotogal Boiro cae con honores en un derbi de infarto ante el Vigo
María Caldas
La gestión forestal se llevará a una mesa redonda en la localidad insular

El presente y futuro de los montes en mancomún se analizará en A Illa
Beni Yáñez
Casa do Concello de Pontecesures

Pontecesures celebra las fiestas en honor a Santa Lucía de Infesta los días 12 y 13 de diciembre
Sandra Rey
La ilustración hecha por José Ramón Almeida

Las ilustraciones de ‘O territorio de Valga en época romana’ dan forma al Mercado dos Mouros
Sandra Rey