Los cambadeses Adriana Otero y Diego Araújo reciben un premio por su expediente académico

Fachada del instituto de Cambados Gonzalo Salgado

Los cambadeses Adriana Otero y Diego Araujo recibieron un premio por parte de la Xunta por su esfuerzo y su excelente resultado académico en el pasado curso 2024/25. l

A Otero le entregaron este galardón, que entrega un total de mil euros, además de un diploma acreditativo y una distinción que aparecerá en su expediente académico, por contar con una media igual o superior a los nueve puntos y aprobar un examen sobre cuestiones teóricas y prácticas relacionadas al temario de 4º de ESO, tras cursar la Secundaria Obligatoria.

Por su parte, Araújo, lo recibió por contar con una media en el Bachillerato igual o superior a 8,75 puntos y, además, superar una prueba que contaba con un comentario de texto y ejercicios prácticos.