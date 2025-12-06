El PP exige a la Concellería de Deportes que amplíe el horario de las instalaciones y facilite su uso

Imagen de archivo de la portavoz del PP, Sabela Fole Mónica Ferreirós

El grupo municipal del PP de Cambados exige a la concellería de Deportes que garantice el acceso a las instalaciones deportivas municipales a los deportistas y clubs “con amplitude de horario e coa máxima flexibilidade”. Los populares señalan que los deportistas de la villa, especialmente los profesionales, deben poder acceder “ben coa presenza dun traballador municipal ou, fóra do seu horario, cun acceso directo por parte dos usuarios como se fixo sempre”.

Esta denuncia, señalan, se debe a la “retirada da chave da pista de atletismo, por parte da concellería, a un deportista local que deste xeito podía empregar a instalación son liberdade de horario e se supoñer ningunha carga para o Concello”. Desde el PP no entienden este “veto” porque, indican, son estas personas las que más cuidan el equipamiento. “Despois disto, ante calquer éxito, quererán aparecer a facerse unha foto como se o triunfo fora deles cando non fan máis que entorpecer", dicen en el PP.