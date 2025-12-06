Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El gobierno local de Cambados prevé aprobar el Presupuesto de 2026 en enero

El Concello espera un aumento en los ingresos por las tasas urbanísticas y las aportaciones estatal y autonómica

A. Louro
06/12/2025 10:09
Pleno Cambados Samuel Lago
El alcalde de Cambados, Samuel Lago, en una sesión plenaria anterior
Mónica Ferreirós
El Concello de Cambados sigue inmerso con la redacción del Presupuesto municipal de cara al próximo año 2026, cuyo documento no pudo llevarse a Pleno en la última sesión ordinaria, celebrada el pasado mes de noviembre, por la elevada carga de trabajo del departamento de Intervención. Así pues, el objetivo del gobierno local —que ve poco probable la convocatoria de un Pleno extraordinario antes de que finalice el año— es contar con la redacción ya finalizada para la sesión ordinaria de enero, cuando se debatiría la aprobación de un documento muy importante ante la situación económica de las arcas municipales.

Así pues, las cuentas —que previsiblemente incluirán más recortes en las Concejalías, especialmente al no poder llegarse a un acuerdo en la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para poder dar cumplimiento al plan económico-financieiro aprobado este año y que afecta también a 2026— tendrán que ajustarse, entre otras cuestiones, ante el incremento de los gastos corrientes, que dejan poco margen a lo demás. El objetivo principal, así, pasa por conseguir la estabilidad presupuestaria, a lo que ayudará la previsión de un aumento en los ingresos a percibir por parte del Concello, según explica el alcalde, Samuel Lago.

Más ingresos

Así pues, las expectativas son que pueda experimentarse un incremento en las tasas urbanísticas, tras conseguir descongestionar este departamento con la contratación del arquitecto técnico y las primeras licencias “importantes” aprobadas. Una situación que, celebra Lago, “recupera un pouquiño as arcas municipais”. Asimismo, se espera también un aumento en la participación en Tributos del Estado, que podría incrementarse en torno a un 5%, según explica el socialista.

También la Xunta aumentará en 2026, casi un 12%, el Fondo de Cooperación Local, tras los encuentros mantenidos con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), elevando este fondo hasta los 187 millones de euros.

Unos incrementos que ayudarán a tomar algo de aire a las arcas. En cualquier caso, se antojan más recortes en todas las áreas de gobierno dentro del cuatripartito, ya que los gastos —como el canon de Sogama, el SAF o la guardería (cuya licitación se encareció notablemente)— siguen también al alza.

