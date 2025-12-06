Cambados y sus albariños se promocionan con éxito en la Feria Ardoaraba de Vitoria

Un momento de la feria en el stand de Cambados Cedida

La Feria Ardoaraba de Vitoria-Gasteiz vuelve a ser, un año más, el escaparate perfecto para presentar el potencial enoturístico de Cambados y, además, dar a conocer algunos de los albariños con D.O. Rías Baixas. Tal y como señala el concelleiro José Ramón Abal, que está presente en esta feria como responsable del área de Enoturismo, el arranque de esta iniciativa fue “espectacular”. El edil señala que en la feria se dan cita centenares de personas, tanto de la propia ciudad como de otros puntos de España e incluso del extranjero.

Una de las novedades del stand de Cambados en esta edición, cuenta Abal, es el protagonismo y la visibilidad que se le da a las botellas y al diseño de las etiquetas de los veinte albariños que promocionan. “Alineamos todas as botellas e iso está xenerando moita expectativa”, cuenta el edil. Y añade: “Sabemos que a calidade dos viños é indiscutible e por iso que a xente se está fixando moito nas etiquetas e no deseño das botellas, o que está a ser un reclamo adicional”.

Además, Abal señala que están “moi contentos e satisfeitos” por el primer contacto con los visitantes en la feria, ya que cuenta, están notando un incremento tanto en la venta de botellas de albariño como en la degustación de vinos en el propio stand y en el interés de la gente por Cambados como destino.