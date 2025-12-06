Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados y sus albariños se promocionan con éxito en la Feria Ardoaraba de Vitoria

El evento comenzó el viernes y se alargará hasta el lunes

C. Hierro
06/12/2025 20:16
Un momento de la feria en el stand de Cambados
Un momento de la feria en el stand de Cambados
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Feria Ardoaraba de Vitoria-Gasteiz vuelve a ser, un año más, el escaparate perfecto para presentar el potencial enoturístico de Cambados y, además, dar a conocer algunos de los albariños con D.O. Rías Baixas. Tal y como señala el concelleiro José Ramón Abal, que está presente en esta feria como responsable del área de Enoturismo, el arranque de esta iniciativa fue “espectacular”. El edil señala que en la feria se dan cita centenares de personas, tanto de la propia ciudad como de otros puntos de España e incluso del extranjero.

Una de las novedades del stand de Cambados en esta edición, cuenta Abal, es el protagonismo y la visibilidad que se le da a las botellas y al diseño de las etiquetas de los veinte albariños que promocionan. “Alineamos todas as botellas e iso está xenerando moita expectativa”, cuenta el edil. Y añade: “Sabemos que a calidade dos viños é indiscutible e por iso que a xente se está fixando moito nas etiquetas e no deseño das botellas, o que está a ser un reclamo adicional”.

Además, Abal señala que están “moi contentos e satisfeitos” por el primer contacto con los visitantes en la feria, ya que cuenta, están notando un incremento tanto en la venta de botellas de albariño como en la degustación de vinos en el propio stand y en el interés de la gente por Cambados como destino.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Gregor maneja el balón ante la presencia de Javi Varela, que decidió el partido en Burgáns con su gol en la primera parte

El Cambados se estrella ante una roca llamada Racing Vilalbés
Redacción
Visita a las obras

El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal
Sandra Rey
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira celebra la compra de las parcelas que permiten avanzar en el proyecto del polígono industrial
Sandra Rey
El ideal gallego

El Concello de A Pobra promueve la conciliación de las familias con sus Obradoiros de Nadal
Sandra Rey