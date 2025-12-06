Cambados reparte 140.000 euros a entidades deportivas, sociales, culturales y educativas

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados destina una partida de 140.000 euros a ayudas directas a asociaciones sin ánimo de lucro. Esta cuantía, señala el gobierno local, se reparte entre entidades deportivas (80.000 euros), ayudas a la enseñanza y al transporte escolar (30.000 euros), organización de fiestas populares a través de comisiones de vecinos (12.000 euros) y entidades sociales (22.000 euros).

Estas cantidades, indican, se suman a las ayudas directas que, desde el Concello, reparten entre el comercio local y el sector cultural. Ambas iniciativas, comentan, sitúan a Cambados “entre os concellos da contorna que máis apoio directo ofrecen ao seu tecido asociativo”.

El gobierno local destaca que este “esforzo económico” responde a la voluntad de “reforzar o asociacionismo, apoiar a dinamización cultural e deportiva e facilitar que familias e estudantes conten con máis recursos para a formación”. De la misma manera, señalan que este tipo de ayudas permiten garantizar servicios e iniciativas “de grande utilidade para a veciñanza máis vulnerable”.

Desde el ejecutivo municipal recalcan que Cambados es una localidad con un “tecido asociativo exemplar, que cera concicencia, cohesión e actividade en todas as parroquias”. De esta manera, con este tipo de iniciativas y ayudas económicas, señalan que el Concello reconoce el esfuerzo de sus vecinos y les ofrece un “apoio firme, estable e transparente”.