Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal

Multitud durante el encendido del alumbrado navideño Mónica Ferreirós

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, celebró esta semana los cuatro años de crecimiento poblacional que acumula la villa del albariño. Una circunstancia que rompe la tendencia que el municipio venía acumulando en ejercicios anteriores. Lo cierto es que el es uno de los tres únicos concellos de la comarca de O Salnés en sumar habitantes, según los datos del último Censo de Población Anual de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a Vilagarcía y Sanxenxo.

O Salnés ralentiza su crecimiento población y solo suma 62 habitantes en el último año Más información

Es cierto que lo hace de forma tímida, apenas 29, reconoce el regidor, pero rompe una tendencia negativa a nivel comarcal: “Todo o que sexa fixar poboación é positivo”, destaca Lago. Así, desde 2021, la villa ha aumentando ya su censo en 133 personas, pese a que la mayoría de municipios del entorno, especialmente aquellos más rurales, han visto caer el número de vecinos empadronados en los último años. “Logo non van as cousas tan mal como algúns nos queren pintar”, señala Lago, que mantiene como uno de los objetivos primordiales el de fijar población en la villa del albariño.

Una situación que irá también beneficiada de la reactivación del departamento de urbanismo durante este año, a la hora de emitir más licencias de obra, entre otras cuestiones.