La ampliación de la ETAP de Treviscoso costará 5,3 millones y la Xunta financiará el 80%

El presidente, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte Gonzalo Salgado

La ansiada ampliación de la Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Treviscoso ya tiene proyecto de ejecución. Así lo anunció el presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, que defendió las inversiones y gestiones llevadas a cabo por el organismo comarcal en lo que va de año, con la movilización de más de 11 millones de euros en proyectos estratégicos. En cuanto a la ETAP, esta primera fase ya está redactada y ya ha sido presentada a Augas de Galicia, quien se encargará de su ejecución.

Así, el departamento autonómico tiene ya comprometido la financiación del 80% del coste total, cuyo acuerdo prevé rubricarse en un convenio próximo. En cualquier caso, aclaró Castro —especialmente tras las críticas del BNG— los fondos están asegurados. En cuanto al 20% restante —algo más de un millón de euros—, actualmente se están valorando dos posibilidades: la solicitud de un crédito a cargo de la Mancomunidade o cargar el importe en el contrato del servicio del agua, de forma que lo asumiera la próxima concesionaria. Precisamente, el contrato está cerca de vencer y se está trabajando ya en la redacción de los pliegos del mismo.

Se trata así de un proyecto clave para garantizar el servicio de abastecimiento de agua, especialmente en la temporada estival con el aumento importante de población, que deja la planta bajo mínimos. “Ou executamos isto ou ímonos a quedar sen auga”, advertía el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte. Así pues, la primera fase ya está redactada, pero el proyecto está abierto a nuevas fases para seguir con la ampliación de la planta hasta 2048.

Así pues, el objetivo es el de duplicar la capacidad de depuración de la planta, de los 320 a los 700 litros por segundo. Además, recoge también una importante ampliación de la capacidad de almacenaje (un 54% más), con dos depósitos de 2,7 millones de litros, una mejora del sistema de ampliación de la planta antigua y la reparación de problemas estructurales en los actuales depósitos, que están llevando a la pérdida de agua.

Tubería de O Grove

Será así un importante avance —unido a la megaplanta de paneles solares y al nuevo sistema de bombeo, ya ejecutado— a la infraestructura hidráulica comarcal, que piensa ya en la mejora de las tuberías, desde la captación hasta la planta potabilizadora. También en la tubería de abastecimiento de O Grove, para la que todavía no se ha iniciado la redacción de proyecto de renovación de esta infraestructura —con la instalación de una especie de “camisa” por el interior para garantizar su impermeabilización— debido a complicaciones técnicas, aunque Augas de Galicia ha comprometido una financiación de más de un millón de euros.

En este sentido, la idea era contar el proyecto hace unos cuatro meses, pero diferentes circunstancias lo han hecho imposible. Así, se ha tenido que estudiar la reducción del caudal que supondría esta “camisa” y como afectaría al sistema de gestión del agua grovense; el efecto de las mareas o la estabilidad del suelo sobre el que se encuentra esta tubería; así como poder garantizar el abastecimiento en el municipio mientras se acometan las obras.

En cualquier caso, Castro recalcó que el compromiso político desde la presidencia del organismo pasa por seguir trabajando en encontrar un método de salvar estas complicaciones técnicas y poder llevar a cabo la importante renovación de la maltrecha tubería, con incontables roturas.

Inversiones de 11 millones

Asimismo, Castro puso en valor el trabajo llevado a cabo durante todo este año en materia de infraestructuras, con el movimiento de más de 11 millones de euros en inversiones. Así, además de estos 5,3 millones comprometidos para la ETAP, hay que sumar los más de 860.000 euros de la planta solar y el bombeo; los 2,4 millones de la red de cargadores ultrarrápidos (ejecutado ya al 90%); los 103.000 euros de la remodelación del CIM; 82.000 euros en una instalación fotovoltaica en la ETAP; o los 701.000 euros que costó la adquisición de la nave de logística.

En este caso, Guinarte destacó el bajo coste de la compra, ya que está tasada en 1,3 millones de euros, y la Mancomunidade cuenta ya con un proyecto para su remodelación de los 600.000 euros, para el que ha sido aprobada una subvención del 50% de la Xunta y ha concurrido ya a otra de la Diputación para afrontar lo restante.

Contestación al BNG

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, quiso también contestar a las acusaciones del BNG comarcal sobre las gestiones en materia de infraestructuras hidráulicas, las que calificó como “falta de respeto” al trabajo de los trabajadores del organismo. “Esta Mancomunidade está aberta para dar toda a información” señaló Castro, que puso en valor que “nunca se fixo unha inversión nesta comarca con estos importes” y de la dificultad de los mismos: “Hai políticos que non viven na realidade da comarca”, lamentó.