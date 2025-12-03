Un conductor se sale de la vía de madrugada, provoca daños en una finca de Oubiña y abandona el lugar

El vehículo acabó abandonado en una finca Emerxencias

Un vehículo sufrió la pasada madrugada una aparatosa salida de vía en la PO-300, a su paso por Oubiña. El suceso no registró heridos, aunque tampoco hubo rastro del conductor, que abandonó el lugar de los hechos y el coche, que acabó en un viñedo en el lugar y con importantes daños materiales tanto en el propio turismo como en la finca, llegando a tirar varios postes en la misma.

En el operativo participó el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, que al llegar al punto no halló rastro del autor, así como la Guardia Civil de Tráfico.