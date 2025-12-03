Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El prestigioso crítico Tim Atkin reconoce a Martín Códax como cooperativa del año y premia a su espumoso

A. Louro
03/12/2025 17:26
Trabajos de vendimia en Bodegas Martín Códax durante la campaña de este año
Mónica Ferreirós
El “Master of Wine” Tim Atkin, prestigioso crítico británico y uno de los prescriptores más influyentes en el panorama internacional del vino, distinguió a la bodega cambadesa Martín Códax como Cooperativa del Año en el Rías Baixas Special Report 2025. Un informe en el que también encumbra al espumoso Martín Códax 85, elaborado con 85 meses de crianza en rima, como el mejor vino espumoso de esta edición.

Junto a estas dos grandes distinciones, el informe de Tim Atkin situó de igual modo a siete vinos de la firma por encima de los 90 puntos. Entre las valoraciones más altas se encuentran Martín Códax Arousa 2022 (95 puntos) y Martín Códax Gallaecia (94 puntos). También han obtenido valoraciones sobresalientes Martín Códax Orange Wine 2023, Organistrum 2022 y Martín Códax Vindel 2022 (93), así como Martín Códax Lías 2022 (92), Martín Códax Albariño 2024 (91) y Martín Códax Espumoso (90). Unas puntuaciones de sobresaliente que, según destacan desde la cooperativa cambadesa, vuelven a “reconocer de forma destacada la calidad del conjunto de los vinos de la bodega” de la mano de uno de los nombres más influyentes del sector vinícola internacional.

Defensa del albariño

Así, desde Bodegas Martín Códax subrayan que el reconocimiento como mejor cooperativa del año “pone en valor el trabajo de las familias viticultoras que forman parte de la bodega y que cultivan sus parcelas con un profundo respeto por el entorno y la identidad atlántica del territorio”. No es, sin embargo, la primera vez que recibe este título, lo que “avala una trayectoria marcada por la defensa del albariño como variedad emblemática, la apuesta constante por la investigación y la mejora continua de la calidad, así como por un modelo de crecimiento responsable, socialmente comprometido y con una clara vocación internacional”.

Por último, la firma destaca de su espumoso Martín Códax 85 como un vino “muy singular, elaborado exclusivamente con albariño y sometido a una crianza prolongada de 85 meses en rima, que representa la máxima expresión del tiempo, la paciencia y la influencia atlántica en este tipo de elaboraciones”. Con este reconocimiento, pone en valor, sitúa a Martín Códax entre las bodegas de referencia en la elaboración de espumosos de alta calidad en el panorama nacional e internacional.

