Cambados volverá a promocionar su potencial enoturístico en el País Vasco ante unos 30.000 clientes potenciales

El edil José Ramón Abal, en la última edición de la feria Cedida

No es un secreto que el País Vasco es uno de los mercados objetivos en los que trabaja la Concejalía de Enoturismo de Cambados, dirigida por José Ramón Abal, para promocional el potencial enoturístico de la capital del albariño. Y en ese contexto la Feria de Ardoaraba, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre en Vitoria-Gasteiz, juega un papel fundamental. Se trata de una de las ferias enogastronómica más importantes del País Vasco y cuenta con reunir durante cuatro jornadas a unos 30.000 potenciales clientes. Así, el Concello cambadés volverá a contar con su propio stand, que se ubicará en la Plaza Mayor de la ciudad, donde se servirán copas de una quincena de bodegas de la Denominación de Orixe Rías Baixas.

Será así, advierte una oportunidad única para seguir promocionando los vinos albariño y la capacidad enoturística de Cambados, fomentando así la tan ansiada desestacionalización. Aunque recuerda Abal que también se busca atraer a un turista clave como puede ser el vasco, que “consume cada vez más albariño, con moito poder adquisitivo e que sabe valorar e valora os viños de calidade de Rías Baixas”.

Una década de colaboración

Así pues, Abal destaca que el Concello lleva ya más de una década asistiendo a esta feria, organizada por una empresa privada, y que sirve también para fortalecer vínculos con el Ayuntamiento de Vitoria. De hecho, el año pasado fue invitado también a los actos institucionales y el stand cambadés en la feria recibió las visitas de todos los partidos de la Corporación vitoriana.

Así, el edil espera también seguir reforzando sus vínculos con la capital vasca y explica que el evento “dá moi bos resultados” a nivel promocional, por lo que avanza que desde el Concello se “seguirá traballando nesta liña” y apostando por esta clase de citas enograstronómicas, que ponen a Cambados en el mapa.

Fiesta del Albariño de Vitoria

La cita servirá también para avanzar en cuestiones relativas a la organización de la tercera edición de la Fiesta del Albariño de Vitoria, impulsada por el Centro Galego, que cada el año sigue creciendo en dimensión y alcanza. De hecho, en este 2025 fueron ya 25 las bodegas de la DO Rías Baixas y una treintena de marcas las participantes. Así, entre otras materias, se decidirá un posible adelantamiento de la fecha de celebración, habitualmente en junio, para instalar la cita gastronómica durante el mes de mayo de 2026. Abal reafirma así su apuesta a un evento que supone un escaparate para los vinos y los recursos turísticos y gastronómicos del Concello de Cambados y de la comarca de O Salnés.