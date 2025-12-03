Cambados pospone la apertura de la Aldea de Nadal en Torrado ante las previsiones de lluvia

Uno de los elementos de la Aldea de Nadal, en una edición pasada Gonzalo Salgado

La Concellería de Festas, que dirige Tino Cordal, anunció que la inauguración de la Aldea de Nadal, que finalmente tendrá lugar este año en los jardines de Torrado y que estaba prevista para este viernes, se aplazará hasta nuevo aviso por las inclemencias meteorológicas. Así, la previsión de lluvias durante la jornada del viernes y del puente festivo provocará que los más pequeños tengan que esperar aún unos días para disfrutar de las casetas de la Aldea de Nadal, que estrenará nueva ubicación.

Cabe recordar que se estrenarán seis casetas completamente nuevas, una de ellas con un tobogán, y que estarán completamente iluminadas. Además, también habrá elementos de juego para los más pequeños. De igual modo, algunos de los elementos se han decidido por distribuirlos en distintos puntos, como la Praza do Concello, la Praza Cabanillas o la Praza de Asorey, donde también se han instalado algunas de las casetas.

Este pistoletazo de salida preveía contar además con el inicio de los hinchables y scalextric, que tendrían lugar todos los días en Torrado de 17 a 18 horas para el disfrute del público infantil y familiar. Además, el Concello tendrá en el Salón José Peña otro de los epicentros de la programación de la temporada navideña.