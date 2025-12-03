Cambados lanza un campamento de conciliación gratuito con veinte plazas para Navidad

La concejala de Igualdade, Mar Pérez, en una sesión plenaria Gonzalo Salgado

La Concellería de Igualdade, que dirige la nacionalista Mar Pérez, anunció la puesta en marcha de un campamento de Navidad con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares festivas. Así, el ‘Obradoiro de Nadal Igualix’ contará con una veintena de plazas y será gratuito para niños nacidos entre 2014 y 2022.

Esta ludoteca se celebrará los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y el 2, 5 y 7 de enero, en horario de 10 a 14 horas, aunque es posible optar al plan madruga con reserva, que adelantaría la entrada a las nueve de la mañana. Los interesados pueden formalizar sus inscripciones en la Biblioteca Municipal Luís Rei hasta el 18 de diciembre entregando el perceptivo formulario documentado.

Según explicó la concejala, el campamento, a través de juegos y actividades lúdicas, tratará de deconstruir machismos normalizados e individualizados. Así, “terá un formato de videoxogo en vivo, no cal, cada día terán que pasar de nivel ou desafío novo, onde deberán colaborar e superar probas para deconstruir estereotipos, explorar valores igualitarios e aprender a importancia da inclusión e o respecto”. De igual modo, contará con un equipo de monitores especializado.