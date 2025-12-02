Cambados consigue una prórroga para no perder fondos del +Provincia

La cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns presentan un muy mal estado Cedida

La Diputación de Pontevedra concederá una prórroga al Concello de Cambados para llevar a cabo los proyectos pendientes del Plan +Provincia del año 2024 y conservar su financiación. En concreto, la administración local tiene pendiente la ejecución de las obras de renovación del Parque Torrado y de la Praza das Rodas, la mejora de las gradas del campo de fútbol de Burgáns y el saneamiento de Couto de Abaixo, ya adjudicada.

Unas obras para las que el Concello —como ocurre a otros ayuntamientos de la provincia— no llega a tiempo para el plazo previsto, ya que debían de estar ejecutadas en este mes de diciembre y justificadas en marzo de 2026. No obstante, la administración local habría alcanzado ya el compromiso de la Diputación para prorrogar este plazo, según destacó el alcalde, Samuel Lago, por lo que los fondos adquiridos “non corren perigo”.

De hecho, el regidor recalca que es una situación que se está dando en otros ayuntamientos y que se tratará de dar prioridad a estas obras en los próximos meses. Así, quedan todavía por licitar la renovación del parque infantil de Torrado (133.000 euros), que presenta un muy mal estado y cuya obra contempla también el caucho del área de la estación de autobús; la sustitución del pavimento de la Praza de Rodas (90.000 euros), que ya se iba a realizar hace un par de años, pero fue necesario cambiar el proyecto y se fue demorando; y la demandada mejora de las gradas del campo de fútbol de Burgáns (91.000 euros).

Cabe señalar que el proyecto inicial, valorado en 65.395 euros, llegó a ser incluso adjudicado, aunque finalmente se decidió cancelar (teniendo que asumir una indemnización) al resultar insuficiente ante el avanzado mal estado de la cubierta, lo que hizo falta aumentar fondos y ampliarlo. Así pues, se decidió prescindir del proyecto de instalación de una decena de cámaras con gestión de imágenes mediante inteligencia artificial, que contaba con una subvención de 78.755 euros del Plan +Provincia. Así, parte de este presupuesto se destinó a la obra de Burgáns, que tendrá que volver a licitarse con el nuevo proyecto más ambicioso, y lo restante a la dotación de mobiliario urbano.

Más avanzado está la dotación de saneamiento municipal a un grupo de viviendas de Couto de Abaixo, ya adjudicada por algo más de 100.000 euros y que se espera poder concluir en los próximos meses, para ofrecer este servicio a una decena de viviendas de la zona, cerca de la cooperativa Hortasol.