Trasladan al Hospital do Salnés a un herido por un accidente de tráfico en Corvillón

El vehículo acabó seriamente dañado tras el accidente Emerxencias de Cambados

Un hombre de 35 años resultó herido la pasada noche en un accidente de tráfico en Corvillón. El suceso se produjo en la Avenida de Vilagarcía, cuando el conductor -con iniciales M.A.O.P.- se salió de la vía e impactó con un camión de grandes dimensiones aparcado en el vial.

Como consecuencia del golpe, tuvo que ser evacuado por una ambulancia del 061 al Hospital do Salnés con dolor cervical, lumbar y torácico. Además de Urxencias Sanitarias, participaron rambién en la intervención el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, Atestados y Guardia Civil de Tráfico.