Diario de Arousa

Cambados 

Luis Tosar y Cayetana Guillén Cuervo protagonizan un coloquio sobre el último filme del cambadés Juan Galiñanes

En el debate se puso sobre la mesa la culpa como uno de los grandes temas de este drama de suspense

Fátima Pérez
01/12/2025 13:31
Coloquio en el programa Versión Española de RTVE
Coloquio en el programa Versión Española de RTVE
Cedida
El director Juan Galiñanes, original de Cambados, lleva al programa de RTVE presentado por Cayetana Guillén Cuervo, Versión Española, su filme de drama y suspense ‘Fatum’.

En el coloquio participaron también dos de los reconocidos actores del reparto, Luis Tosar y Luisa Mayol. 

El programa trata de abordar aspectos técnicos y temáticos de las películas españolas y así lo hizo también con esta producción del arousano Juan Galiñanes que se estrenó en el año 2023 y en la que se narra la historia de unas personas que se ven involucradas en un atraco.

“La culpa es uno de los grandes temas de la película, porque todos son víctimas y todos se sienten culpables”, apunta Galiñanes. Además, al coloquio también se llevaron algunos aspectos con "potente carga emocional", como la muerte de un hijo. 

Próximo proyecto

Juan Galiñanes no quiso adelantar mucho sobre el próximo proyecto que tiene entre manos, pero aseguró que sí está trabajando en algo nuevo.

