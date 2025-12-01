El único Solete de la Guía Repsol para esta Navidad en la comarca está en Cambados

El local se cuela entre los elegidos por la Guía Repsol Vagos Viños

La hostelería cambadesa suma un nuevo reconocimiento gracias a la última edición de los Soletes de Navidad 2025 de la Guía Repsol, en la que se premia a restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros, a bares con ambiente especial en los días clave y a hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños. En total, el listado incluye a 342 establecimientos en toda España, 18 y Galicia y uno en la comarca, que se lo lleva Cambados.

Se trata de Vagos Viños, una vinoteca y brasería ubicada en plena Praza de Asorey. “La amplia carta de vinos marca la diferencia en este local especializado en carnes a la brasa, pero que no olvida las propuestas con vegetales y pescados y mariscos de la zona”, señala la Guía Repsol, que coloca al establecimiento hostelero cambadés como uno de los imprescindibles para estas Navidades en la comarca de O Salnés.

Los Soletes son la calificación más joven de la Guía Repsol y están dirigidos a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor “a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente”, señalan desde la guía. “Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver”.